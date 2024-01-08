CHP’de siyaset tarzı ile sürekli gündemde kalmayı başaran Mustafa Sarıgül 2023 Genel Seçimleri’nde genel başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi’ni, Millet İttifakı’na dahil etmiş ve CHP’nin Erzincan’da birinci sıra milletvekili adayı olmuştu. Erzincan’da aldığı yüksek oyla meclise girmeyi başaran Sarıgül’ün ismi şimdi de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için gündeme geldi.

SARIGÜL VE KOCAELİ

CHP İzmit ve Kocaeli Büyükşehir’de kimi aday göstereceği tam bir muamma. Fatma Kaplan Hürriyet’in parti genel merkezi tarafından nereye aday gösterileceği merakla beklenirken, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün hem mecliste hem de televizyon kanallarında Kocaeli ve Kocaelispor ile ilgili açıklamaları dikkatlerden kaçmıyor.

ADAYLIK İDDİASI SORULDU

Ulusal bir kanalda “Hakkınızda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağına dair haberler çıkıyor, ne diyorsunuz?” sorusu üzerine Sarıgül yine Kocaeli’den övgüyle bahsetti. Aynı zamanda eski Şişli Belediye Başkanı olan Mustafa Sarıgül cevaben şunları kaydetti:



UZUN UZUN CEVAPLADI

“Kocaeli’yi seviyorum. Sayın Leyla Atakan, Sayın Erol Köse, Sayın Sefa Sirmen döneminde Kocaeli şahlanmıştı. Kocaelispor Türkiye kupası kazanmış bir takım. Kocaeli, İstanbul ile Ankara arasına sıkışmış, sanayinin, turizmin başkenti. Çok büyük güzellikleri var. Kocaeli’de bulunmak onur ve gurur olayıdır. Ama bana intikal etmiş böyle bir şey yok” diyerek cevap verdi.