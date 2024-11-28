Bu yılki fuarın en dikkat çeken katılımcılarından biri World Cooperation Industries Forum (WCI Forum) oldu. Forum Başkanı Utku Bengisu, Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş’a yaptığı açıklamalarda, WCI Forum'un Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki iş birliğini güçlendirme misyonunu vurguladı.

Utku Bengisu: “WCI Forum, Afrika ile Türkiye arasındaki ticari bağları güçlendirmek için her yıl düzenlediği forumlar ve etkinliklerle bir ticaret köprüsü oluşturmaya devam ediyor. Afrika ile ticaretimizdeki mevcut farkı kapatmak adına iş birliğimizi artırma stratejileri geliştirdik. Afrikalı iş insanlarını Türkiye’yi tercih etmeleri için motive ederken, Türk firmalarının da Afrika pazarında daha güçlü bir yer edinmelerini hedefliyoruz.” Dedi.

Gelecek yıllarda WCI Forum’un Afrika ile iş birliğini daha da ileri taşımak amacıyla etkinliklerini genişletmeyi planladığını belirten Bengisu, 2025 yılı içerisinde de organizasyon ve forumlar düzenleyeceklerini ifade etti.

Afrika Pazarına Açılan Kapı

Afrika pazarına ihracat yapmak isteyen firmalar için özel olarak tasarlanan WCI Forum, Türk üreticileri ve ihracatçılarını, Afrika’nın ithalatçı firmaları ve iş geliştiricileri ile buluşturuyor. Şimdiye kadar düzenlenen forumlar, Türkiye’nin en geniş katılımlı Afrika iş forumları olarak öne çıkıyor.

Türk İhracatçılarına Çağrı

Türk firmalarının uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmayı hedefleyen WCI Forum, Afrika başta olmak üzere global pazarlara açılmak isteyen üretici ve ihracatçılara yeni fırsatlar sunuyor.

MÜSİAD EXPO 2024 kapsamında yer alan WCI Forum, uluslararası iş dünyasına yeni bir perspektif kazandırmaya devam ediyor. Bengisu, hem Türkiye’nin hem de Afrika’nın geleceğine yatırım yapmak isteyen tüm ihracatçı ve iş dünyası temsilcilerini 12-13 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirecekleri bu önemli platforma davet ediyor.