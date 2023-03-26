TFF3. Lig: 1984 Muşspor: 1- Efeler 09 Spor: 1
TFF 3. LİGDE MÜCADELE EDEN 1984 MUŞSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI EFELER 09 SPOR İLE 1-1 KALDI.
TFF 3. Ligde mücadele eden 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Efeler 09 Spor ile 1-1 kaldı.
Stat: Muş Şehir Stadı
Hakemler: Burak Filik xx, Necmi Demir xx, Abdullah Polat xx
1984 Muş Spor: Murat Can Yıldız x, Berkehan Biçer x, Yusuf Acer x, Abdulkadir Kuzey x, Mehmet Boztepe x, (Muhsin Yıldırım dk. 55 xx) Mehmet Eksik x, Kadir Torbacı x (Taha Tunç dk. 67), Gökhan Cingirt x, Alperen Özşahin x, Oktay Bala x (Doğukan Bulut dk. 67), Ömer Çetinbaş x (Emircan Biçici dk. 55)
Efeler 09 Spor: Kemal Mert Özyiğit x, Süleyman Çelik x (Mehmet Bektaş dk. 69), Furkan Tuşik x, İshak Kurt x, Umut Kaya x, Furkan Çarkçı x, Aytaç Deniz xx, Furkan Külekci x, Alper Bayülken x, Gökhan Bulut x, Uğur Çetin Kaya x (Rıdvan Bingöl dk. 69)
Goller: Muhsin Yıldırım 90+1 (1984 Muşspor), Aytaç Deniz (dk. 45+4) (Efeler 09 Spor)
Sarı kartlar: Ömer Çetinbaş, Yusuf Ace, Alperen Özşahin, Murat Can Yıldız ( 1984 Muşspor) Gökhan Bulut, Furkan Çarkçı (Efeler 09 Spor)