Muş’ta fidan satışları başladı

Muş’ta bahar mevsiminin gelmesi ve havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte dikime hazır meyve fidanları satışa çıkarıldı.

Bahar mevsiminin gelmesi ve havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Mersin’den getirilen meyve fidanları yoğun ilgi gördü. Bitlis Caddesi üzerinde satışa sunulan limon, erik, elma, armut, kiraz, yaş hurma, dut ve ceviz fidanları alıcılarını bekliyor. Satışa sunulan yaklaşık 15 farklı cinsten 30 bin fidan, 50 ile 150 TL arasında alıcı buluyor.

Yaklaşık 20 yıldır fidan satışı yapan Ahmet Çelik, fiyatların 50 ile 150 TL arasında değiştiğini belirterek, “Geçen seneye oranla bu yıl fidanlarımız erken geldi. Fidan satışlarımız çok iyi. Talep çok fazla olduğu için bazen yetiştiremiyoruz. Şu an bir boş vaktimiz oldu dinleniyoruz. Son yıllarda meyve işine çok önem veriyoruz. Her yıl ortalama 30 bin fidan satışımız oluyor. 5 yıl sonra Muş’tan meyve ihraç bile edebiliriz. 15 çeşit fidan getirdik. Yılda 30 bin fidan satışı yapıyoruz. Fidan satış fiyatımız 50 ile 150 TL arasında değişiyor” dedi.

Meyve fidanı satın alan vatandaşlardan Ekrem Çelik ise baharın gelişi ile fidan dikim hazırlıklarına başladıklarını belirterek, “Baharın gelmesi ile bizlerde fidan almaya geldik. Aldığımız fidanları götürüp bahçemizde ekeceğiz ve yakın zamanda meyvelerini yiyeceğiz inşallah. Bağımız bahçemiz var. Bahar geldi bizlerde bahar hazırlığına başladık. İlk olarak fidanlarımızı ekmeye başladık. İnşallah yakın bir zamanda meyvesini de alır yeriz” ifadelerini kullandı.