Muş’ta ‘Down Sendromu Farkındalık Günü’ etkinliği düzenlendi

Muş’ta ‘Down Sendromu Farkındalık Günü’ etkinlikleri çerçevesinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen ve Muş’ta misafir edilen depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden doğrudan etkilenen ve Muş Öğretmenevine yerleştirilen depremzede çocuklarla bir araya gelen Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Kızılay Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri birlikte yemek yediler. Öğrenciler ve çocuklarla beraber yemek yiyen İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, özel öğrencilerin ve depremzede ailelerin çocuklarının birlikte öğle yemeği yediklerini ifade ederek, “21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle ilimizdeki özel eğitim uygulama okulu 1 ve 2. kademe, Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Kızılay Özel Eğitim Anaokulu bünyesindeki öğrencilerimiz deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın çocukları ile bir araya geldiler. Özel öğrencilerimiz ve depremzede ailelerimizin çocukları öğle yemeklerini birlikte yediler. Daha sonra özel öğrencilerimizin getirdiği hediyeleri depremzede çocuklarımıza verdiler. Depremzede çocuklarımızın moral ve motivasyonu yönünde güzel bir farkındalık etkinliği oldu. Okullarımızda eğitim gören özel öğrencilerimiz, öğretmenevimizin etkinlik odalarında depremzede çocuklarla birlikte olacaklar. Oyunlar oynayarak birlikte vakit geçirecekler. Ben inanıyorum ki son derece huzurlu ve mutlu zaman geçirecekler” dedi.