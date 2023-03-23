Cumhuriyet savcıları fidan dikti

Muş’un Malazgirt ilçesinde görev yapan cumhuriyet savcıları ve adliye personeli, 400 adet fidan dikti.

Cumhuriyet savcıları Nermin Çankaya ve Pınar Özçulcu koordinesinde gerçekleşen fidan dikme etkinliğinde, Orman İşletme Şefliğinden temin edilen yaklaşık 400 adet fidan görevli savcı ve adliye personeli tarafından toprakla buluşturuldu.

Adliye binası bahçesinin daha güzel bir görünüme kavuşturulması için gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine cumhuriyet savcıları Nermin Çankaya ve Pınar Özçulcu, Malazgirt Adliyesi Özel Kalem Müdürü Yılmaz Türk ve adliye çalışanları katlım gösterdi.