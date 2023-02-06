AFAD ekipleri deprem bölgesine sevk edildi

MUŞ (İHA) – Muş Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünden 20 personel deprem bölgesine sevk edildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğünde deprem birçok ilde hasara neden oldu. Muş AFAD İl Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri de deprem bölgesine sevk edildi. Muş AFAD İl Müdürlüğüne bağlı 2 araç ve 20 personel Diyarbakır’a doğru yolla çıktı.