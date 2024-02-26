Kimyasal ve gaz türü tehlikeli madde taşımacılığı yapan LGT Lojistik, 2024 siparişlerinin ilk 10 adedi olan Turbo Compound teknolojisine sahip Renault Trucks T480 çekicilerini teslim aldı. Bu alımlarıyla Turbo Compound donanımına sahip araç sayısını 25’e yükselten LGT Lojistik filosunun tamamı, Renault Trucks çekicilerden oluşuyor.

LGT, Almanya, Polonya, Macaristan başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine taşımacılık faaliyetlerini arttırarak sürdürüyor. LGT Lojistik’in kurucusu Selçuk Arslan yaptığı açıklamada; “Kimyasal ve gaz türü tehlikeli madde taşımacılığında her yıl büyüyerek hizmet sunmaya devam ediyoruz. Son 3 yılda büyüme hızımız arttı. Var olan müşterilerimizin gelişen projeleri, yeni müşteri ve iş hacmimiz ile doğru orantılı olarak araç ve tesis yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Renault Trucks çekicilerinin toplam performans ve sahip olma maliyetlerinden memnuniyetimiz nedeniyle daha verimli ve sürdürülebilir iş akışları sağlamak üzere filomuzu tek markalı sisteme dönüştürdük” diye belirtiyor.

“Turbo Compound teknolojisi ile yakıt tasarrufumuz optimumda”

LGT Lojistik, 2023 yılında Turbo Compound teknolojisine sahip ilk Renault Trucks çekicilerini teslim almıştı. Selçuk Arslan; “2008’de ilk Renault Trucks çekicileri tercih etme nedenlerimizden biri yakıt tasarrufuydu ancak geçmiş dönemlerde yakıt maliyetleri günümüzdeki kadar da zorlamıyordu. Yakıt maliyetlerinin geldiği noktada bu konu, daha da önem kazandı. Bu nedenle geçen yıl yeni sunulan Turbo Compound teknolojisini deneme kararı aldık. Çekicilerimizin yakıt tüketiminden memnun olsak da bu teknolojinin farkı, en iyi tasarruf puanları üzerine artı olarak ekleniyor” şeklinde açıkladı.

Likit taşımacılığında en önemli konulardan birinin aracın brüt ağırlığı olduğuna dikkat çeken Arslan; “Renault Trucks ile aracın boş ağırlığını istediğimiz noktada çözümleyebildik. Öte yandan likit lojistiğinde yük sarsıntısı söz konusu. Turbo Compound ile herhangi bir durumda, örneğin eğimli yolda, yükün geriye eğimlendiği durumlarda dahi aracın torku düşmüyor. Bu da bizler için önemli bir nokta” dedi.

LGT Lojistik, 16 yıldır Renault Trucks çekicileri kullanıyor ve satış sonrası hizmetlerini de Koçaslanlar Otomotiv’in desteği ile sürüdürüyor. Son alımları ile filosunun tamamı Renault Trucks çekicilerden oluşan LGT, bu durumun satış sonrası hizmetlerde de avantaj yarattığının altını çiziyor.

Koçaslanlar Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan ise konu ile ilgili olarak; “LGT Lojistik ile yıllara ve güvene dayalı bir çözüm ortaklığımız bulunuyor. Filonun en yüksek verimlilikle yola devam etmesi için her zaman tam destek verdik. Şimdi tek markalı filo yapılarıyla firma kadar hizmet sağlayıcısı olarak bizlerin de işleyiş süreçleri daha pratik ve verimli oluyor. Turbo Compound teknolojilerimizi de önce güvendikleri ve sonra da önerdikleri için çok teşekkür ederiz" şeklinde açıkladı.