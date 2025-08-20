1567 yılında inşa edilen tarihi cami, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekerken, caminin dini kimliği ve manevi atmosferiyle bağdaşmayan davranışlar nedeniyle cemaatin tepkisine yol açtı.

“Cami Avlusu da Mabettir” Uyarısı Görmezden Gelindi

Cami avlusuna konulan Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe dilinde hazırlanan “İslam dininde caminin avlusu caminin içi gibi kabul edilir ve önem verilir” uyarı tabelasına rağmen, pek çok ziyaretçinin şort, askılı kıyafet gibi cami adabına uygun olmayan giysilerle cami alanına giriş yaptığı görüldü.

Özellikle hafta sonları artan turist yoğunluğunda, bazı ziyaretçilerin camiyi bir tarihi yapıdan çok, bir fotoğraf stüdyosu gibi kullandıkları, yüksek sesle konuşup sosyal medya için pozlar verdikleri gözlendi.

“Minber Önünde Şortlu Pozlar” Cemaatin Tepkisini Çekti

Geçtiğimiz hafta yapılan uyarılara rağmen, bazı turistlerin cami içinde minberin önünde kısa şortla poz verdiği tespit edildi. İranlı kadın turistlerin başörtüsü takmasına rağmen, etek giymedikleri için cami içinde başörtülü ama kısa şortlu fotoğraflar çektirdikleri de yerel kaynaklarca aktarıldı.

Cami cemaati, bu durumun hem cami içindeki ibadet ortamını hem de tarihi yapının manevi değerini zedelediğini vurgulayarak, “Bu yapı sadece taş değil, bir medeniyetin izidir. Buraya saygı, tüm insanlığın ortak sorumluluğudur” açıklamasında bulundu.

Belediye Önlem Aldı, Ama Yetersiz Kaldı

Van Büyükşehir Belediyesi, yaşanan sıkıntılar üzerine cami girişinde üç kadın personel görevlendirdi. Ancak özellikle yaz sezonunda yaşanan yoğun turist akını nedeniyle bu önlemin yetersiz kaldığı belirtildi. Hafta sonları personelin çalışmadığı günlerde denetimin tamamen boş kaldığı ve ziyaretçilerin kuralları hiçe saydığı ifade edildi.

Kültürel Saygı ve Turizm Dengesi Gözden Geçirilmeli

Uzmanlar, kültürel ve inanç turizminin hassas bir dengeye sahip olduğunu vurguluyor. Türkiye’nin dört bir yanında bulunan tarihi camilerin hem mimari miras hem de ibadet alanı olarak korunması gerektiğine dikkat çeken yetkililer, bu tür yapılar için ziyaretçilere yönelik kapsayıcı, bilinçlendirici ve denetleyici önlemlerin artırılmasının şart olduğunu belirtiyor.

Van’da yaşanan bu örnek, sadece Hüsrev Paşa Camii ile sınırlı kalmayabilir. Uzmanlara göre, artan turist sayısı göz önüne alındığında, inanç turizmi rotalarında hem rehberlerin hem de ziyaretçilerin daha bilinçli olması, benzer sorunların önüne geçilmesi adına büyük önem taşıyor.