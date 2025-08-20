MİA Teknoloji Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili İhsan Ünal, 2025 yılının ikinci çeyreğini güçlü sonuçlarla tamamladıklarını belirterek, önemli iş birlikleri ve projelere imza attıklarını söyledi.

Kurulduğu yıldan bu yana bilişim sektöründe pratik saha gereksinimlerine yönelik yazılım ürünleri geliştiren ve pek çok alanda kamu ve özel kuruluşlara hizmet veren MİA Teknoloji; 2025 yılının ilk 6 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. MİA Teknoloji, 2025’in ilk altı ayında 1 milyar 105 milyon 976 bin 433 TL ciroya ulaştı. Şirketin brüt kâr marjı %34,4, net kârı 430 milyon 432 bin 467 TL, FAVÖK kârı ise 385 milyon 911 bin 694 TL oldu.

“Sürdürülebilir projeler geliştireceğiz”

MİA Teknoloji Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili İhsan Ünal, MİA Teknoloji olarak büyük hedeflerle başladıkları 2025 yılının ikinci çeyreğini hedeflerinin üzerinde bir performans ile kapattıklarını söyledi. Ünal, “2025 yılının ikinci çeyreğini hedeflerimizin üzerinde bir performansla tamamladık. Dünya ekonomilerindeki zorluklara rağmen, sürdürülebilir kârlılık için geliştirdiğimiz projeler iş sonuçlarımıza olumlu yansıdı. NATO’nun Telekomünikasyon ve Bilgi Ajansı (NCIA) tarafından açılan haberleşme teknolojisi ihalesini kazanarak geçen yıl büyük bir sözleşme imzaladık. ‘Gemi Sahil Gemi Muharebe Sistemi’ projesinin ilk safhasını tamamladık. Önümüzdeki dönemde bu alandaki tecrübemizi derinleştirerek küresel pazarda daha güçlü bir konum hedefliyoruz” dedi.

“Londra merkezli şirketimizin kuruluşu tamamlandı”

Öte yandan Birleşik Krallık pazarındaki büyüme vizyonunu güçlü bir şekilde sürdürdüklerine değinen Ünal, “Birleşik Krallık pazarındaki büyüme hedeflerimizi yansıtan Londra merkezli MİACorpUK Ltd’nin kuruluşunu tamamladık. Bu adım, uluslararası yatırım planlarımızı somutlaştırırken; yapay zekâ, mobilite ve akıllı şehir teknolojilerindeki birikimimizi küresel ölçekte değerlendirme imkânı sunuyor. İngiltere’de yerel ortaklıklarla desteklenen sürdürülebilir ve ölçeklenebilir büyümenin temellerini attık” diye konuştu.

“Çin ile distribütörlük anlaşması imzaladık”

Ünal, şirketlerinin yüzde 100 bağlı ortağı olan Tripy Mobility Teknoloji A.Ş.’nin Türkiye'nin en büyük elektrikli bisiklet paylaşım sistemini geliştirdiğini belirterek şöyle devam etti:

“Bağlı ortağımız Tripy Mobility Teknoloji A.Ş., Türkiye’nin en büyük elektrikli bisiklet paylaşım sistemini geliştirdi. 2025’in başında filomuzu öz kaynaklarımızla büyüterek yeni bisikletlerimizi hizmete sunduk. Ayrıca, Çin’in önde gelen mikromobilite ve batarya üreticisi Suzhou Dynalion Technology Co. Ltd ile distribütörlük anlaşması imzaladık. Bu iş birliği Tripy’nin uluslararası pazardaki konumunu güçlendirecek.

“Yazılım alanında projelerimizi başarıyla tamamladık”

Yazılım projelerimiz hızla ilerliyor. ‘Gelişmiş Görsel Üretim ve Düzenleme Platformu’ ile ‘Mikro Mobilite Araçlar için IoT ve API Altyapısı Geliştirilmesi’ projelerimiz Gazi Üniversitesi Teknopark tarafından onaylandı. Yapay zekâ ve makine öğrenimi çalışmalarımız kapsamında geliştirdiğimiz ‘MİAKâhin’ projesini tamamladık. ‘Mikromobilite Dengeleme ve Talep Yönetim Sistemi’ projemiz de onaylandı. Bu başarıda emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza teşekkür ediyoruz.”