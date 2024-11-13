Trabzon Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz ay Trabzon’da meydana gelen doğal afetin ardından hasar gören mezarlıklarda başlattığı temizlik ve onarım çalışmalarını tamamladı. Sürmene, Araklı ve Arsin ilçelerinde yer alan mezarlıklarda oluşan hasarların giderilmesi ve cenazelerin yeniden düzenli bir şekilde defnedilmesi için Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’na bağlı 30 kişilik ekip yoğun bir çalışma yürüttü. Sürmene ilçesinin Çavuşlu Mahallesi ile Araklı ilçesinin Yolgören Mahallesi’nde heyelandan etkilenen iki mezarlık temizlendi, tahrip olan kabirler onarıldı ve çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Ayrıca Arsin ilçesinde heyelan nedeniyle yerinden kayan 20 cenaze, gerekli prosedürlere uygun şekilde Büyükşehir Belediyesi’nin ilçede bulunan Yeşilköy mezarlığına defnedildi.



Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Afetin ardından ilçelerimizdeki mezarlıklarda yaşanan zararları en kısa sürede gidermek için büyük bir özveriyle çalıştık. Mezarlıklarımız, halkımızın manevi değerleri açısından son derece önemli. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda, toprak kayması nedeniyle tahrip olan mezarlar onarıldı, heyelanın izleri temizlendi, mezarlıkların çevre düzenlemesi yapılarak ziyaret ve yeni definlere uygun hale getirildi. Tüm hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.