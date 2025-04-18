Seralarda yapılan ilk hasadın ardından açıkta üretilen eriklerde kalite sorunu yaşanmazken, rekoltede düşüş olduğu belirtildi. Küçük boy eriklerin kilogram fiyatı 100 TL’ye kadar gerilerken, iri ve kaliteli ürünler halen 400 TL civarında alıcı buluyor. Mersinli üreticiler, yurt içi taleplerin yanı sıra ihracata yönelik gönderimlere de hız verdi.

Türkiye'nin en çok erik üretimi yapılan bölgelerinden biri olan Silifke ilçesinin Keben Mahallesi'nde de hummalı bir hazırlık var. Mahalle muhtarı ve erik üreticisi Murat Temur, bu yıl yaşanan don olaylarının üretimi olumsuz etkilediğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Örtü altı ve açıkta üretimimiz var. Ancak bu sene ülkemizde ve bölgemizde yaşanan zirai donlardan dolayı verimde ciddi kayıplar yaşadık. Meyve kalitesi açısından bir sorun bulunmuyor fakat rekolte beklentimizin altında kaldı. Ayrıca hava koşulları nedeniyle açıkta hasat sürecimiz 10 gün gecikmeli başladı."

Üreticiler, hasatla birlikte pazarlarda ve ihracat noktalarında eriğin daha fazla yer bulmasını ve fiyatların piyasa dengelerine göre şekillenmesini bekliyor.