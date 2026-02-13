Meiller: Dayanıklılık ve Operasyonel Verimlilikte Öncü

Meiller, yüksek mühendislik kalitesi, uzun ömürlülüğü ve zorlu çalışma koşullarına uygun yapısıyla, global ölçekte olduğu gibi Türkiye pazarında da büyük filolar ve profesyonel kullanıcılar nezdinde güvenilirliği kanıtlanmış bir marka olarak istikrarlı büyümesini 2025 yılında da sürdürdü.

Doğuş Otomotiv Meiller ve Wielton Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Mert Benli, Meiller’in Türkiye performansına ilişkin şu değerlendirmede bulundu; “2025 yılını yaklaşık yüzde 10 pazar payı ile tamamladık. Ürün dayanıklılığımız, düşük işletme maliyeti avantajımız ve güçlü ikinci el değerimiz sayesinde büyük filoların ve profesyonel kullanıcıların tercih ettiği bir marka haline geldik”

2026 yılı beklentilerine de değinen Benli, “Türkiye’deki 11 yetkili satıcımız ve operasyonel verimlilik sağlayan ürünlerimizle 2026 yılında satışlarımızı ve pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Uzun servis ömrü, düşük arıza oranı ve minimum bakım ihtiyacı sayesinde toplam sahip olma maliyetini optimize eden Meiller, sürdürülebilir filo yönetimi açısından da önemli avantajlar sağlıyor.

Wielton: Sürdürülebilir Büyümeyi Hedefliyor

Wielton, Avrupa treyler pazarında geliştirdiği yüksek dayanım standartları, güçlü mühendislik altyapısı ve güvenilirliğiyle sektöründe standartları belirleyen marka olarak öne çıkıyor.

Wielton’un Türkiye performansını da değerlendiren Mert Benli “Türkiye pazarındaki ikinci yılımızda araç parkımızı büyütmeye devam ettik. Müşterilerimizin ürün dayanıklılığı ve işletme maliyetlerine katkı konusunda yaptığı olumlu geri bildirimler, markamızın doğru konumlandığını gösteriyor. 2026 yılında pazar payını artırmayı hedefleyerek, güçlü bir ikinci el değeri ve sürdürülebilir marka algısı oluşturmak önceliklerimiz arasında” dedi.

Wielton ürünleri, özel şasi tasarımı ve yüksek kaliteli malzeme kullanımı sayesinde segmentinde güçlü bir konumda yer alıyor. Dayanıklılık, düşük bakım ihtiyacı ve uzun kullanım ömrü sayesinde Wielton, filolar için sürdürülebilir yatırım modeli çözümleri sunuyor.

Meiller ve Wielton markaları, dayanıklılık, düşük işletme maliyeti, güçlü ikinci el değeri ve satış sonrası hizmet altyapısı ile Türkiye ağır ticari araç üstyapı pazarında 2026 yılında da istikrarlı büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.