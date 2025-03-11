İstanbul Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği şehirler arası ve şehir içi otobüsler, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ürettiği kamyonlar, çekiciler ve AR-GE Merkezlerinde geliştirdiği teknolojilerle ağır ticari araç endüstrisindeki öncülüğünü 58 yıldır sürdüren Mercedes-Benz Türk, sağladığı istihdam ve staj olanaklarının yanı sıra sürdürdüğü sosyal fayda programları ile de Türkiye’ye değer katmaya devam ediyor.

Mercedes-Benz Türk’ün, gençlerin yeteneklerini ortaya koyma fırsatı ve iş hayatıyla ilgili önemli deneyimler edinmesini sağlayan kısa dönem yaz staj programı “Summer Stars” ile stajyerler, Mercedes-Benz Türk çalışanlarıyla gerçekleştirecekleri çalışmalar ve çeşitli eğitimlerle kariyer yolculuklarında yeni bir adım atacaklar.

Otobüs ve Kamyon Ar-Ge, Üretim, Bilgi Teknolojileri, Pazarlama & Satış, Satış Sonrası Hizmetler, İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim, Finans & Muhasebe ve Satınalma gibi birçok departmanda staj imkânı sunan program, 6 hafta boyunca devam edecek. Bu yıl MBT Summer Stars yaz stajı programı, 1 Temmuz - 12 Ağustos ve 14 Ağustos - 25 Eylül tarihleri arasındaki altışar haftayı kapsayacak şekilde 2 dönem olarak gerçekleşecek.

Mercedes-Benz Türk’ün uzun yıllardır devam eden staj programına katılacak stajyerler, yöneticilerinin rehberliğinde gerçekleştirecekleri projelerle teorik eğitimlerini pratik hayatta uygulama fırsatı bulacaklar. Summer Stars programı ile Mercedes-Benz Türk ekibine 6 hafta süreyle katılacak öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri, içinde yer alacakları meslek hakkında pratik bilgiler ile donanması ve kariyerlerinin ilerleyen zamanlarında keyifle hatırlayacakları bir staj dönemi geçirmeleri amaçlanıyor. Summer Stars program çerçevesinde stajyerleri eğitimler, vaka çalışmaları, mentörlük oturumları ve proje sunumlarının yanı sıra oryantasyon programı, fabrika turu ve bölüm tanıtımlarıyla verimli bir staj dönemi bekliyor.

MBT Summer Stars (Zorunlu Yaz Stajı Programı) Başvurusu Değerlendirme Koşulları şu şekilde:

• Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinde en az 3. sınıfta öğrenim görüyor olmak,

• Staj yapma zorunluluğu,

• En az bir yabancı dili (İngilizce ve/veya Almanca) çok iyi seviyede kullanıyor olmak,

• Gerçekleştirilecek mülakat ve test uygulamalarında başarılı olmak.