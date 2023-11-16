Türkiye’de farklı alanlarda kendi markasını yaratmış 9 iş insanı ile öğrencileri buluşturacak proje ile 17 yaş ve altındaki gençlerin girişimciliğe teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Mektebim Kolejleri ve Türkiye’de Yılın Girişimcisi Ödüllü Fuat Sami iş birliği ile ‘Mektebim Koleji İş Dünyası Kurulu’ projesinin tanıtımı 14 Kasım’da yapıldı. Türkiye’de farklı alanlarda kendi markasını yaratan 9 girişimcinin yıl içinde düzenlenen kurul ile öğrencilerle buluşmalar gerçekleştireceği projenin lansmanına, Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko da katılım sağladı. Teknolojiden bankacılığa, inşaattan tasarım sektörüne farklı alanlarda yer alan 9 iş insanı ayrıca öğrencilere staj imkanı da sunacak.

Mekebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, “Ülkemizin yüzde 50’si 30 yaşın altında. Genç nüfusa sahibiz, böyle de devam edecek. Yeni çağda yeni meslekler ön planda. Ülkemizin gerçekten de çağdaş, farklı ülkelerle rekabet edebilme arzusu varsa mutlaka girişimciyi desteklemesi gerekiyor. Sadece Ekonomi Bakanlığı'nın birtakım teşvik paketleri vermesinden ziyade daha da gerilere gelerek okul çağrılarından çocuklarımızın yaparak yaşayarak öğrenme modeliyle girişimcilik alanındaki bu işi daha önce yaşamış, deneyimlemiş, başarmış ya da başaramamış ama tecrübesi oluşmuş girişimcilerle bir araya getirerek onların tecrübelerinden faydalanmalarını istiyoruz. Biz de projemizle kendi alanlarında birçok marka yaratıp o markaları geliştirmiş, Türkiye ya da uluslararası platformlarda açılmış olan girişimcilerin olduğu bir kurul kurmuş olduk. Daha sonrasında Türkiye genelindeki Mektebimleri ziyaret edecekler. Çocuklarımıza; deneyimlerini, başarılarını, yaşadıklarını anlatacaklar. Yol gösterici mentor olacaklar” açıklamasını yaptı.

Mektebim Koleji İş Dünyası Kurulu ise şöyle: