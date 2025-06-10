Türkiye gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre; proje kapsamında e-Okul sistemi üzerinden elde edilen devamsızlık verileri detaylı şekilde analiz edilerek, il, ilçe ve okul düzeyinde özel ihtiyaçlar belirlenecek. Bu sayede, bölgesel farklılıklar göz önüne alınarak devamsızlıkla mücadelede hedefe yönelik çözümler üretilecek.

İzleme Modülüyle Süreç Takibi

Projenin önemli ayaklarından biri de internet tabanlı bir izleme modülü olacak. Yerel düzeyde geliştirilecek planlar bu sistem aracılığıyla izlenecek ve gerekli durumlarda güncellenebilecek. Böylece öğrenci devamsızlığına neden olan temel problemler doğrudan sahadan alınan verilerle çözümlenmeye çalışılacak.

Pilot İller Belli Oldu

Üç yıl sürmesi planlanan çalışmanın ilk etapta uygulanacağı iller de netleşti. Proje, Adana, Ağrı, Bursa, Çankırı, Edirne, Hatay, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Konya, Muş, Şanlıurfa, Trabzon ve Yalova’da pilot olarak başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu adımı, öğrencilerin eğitimden kopmasını önlemeyi, eğitimde fırsat eşitliğini artırmayı ve uzun vadede okul terk oranlarını düşürmeyi hedefliyor.