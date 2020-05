THODEX KURUCU VE CEO’SU FARUK FATİH ÖZER: “PANDEMİ SÜRECİ KRİPTO PARANIN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA KANITLADI”

Kripto para borsası olarak 2017 yılında faaliyetlerine başlayan Thodex, kullanıcılarına 20’nin üstünde kripto para çeşidi, kredi kartıyla alım, günün her saati çok dilli canlı destek, stop loss, fiyat alarmı ve API gibi hizmetler sunuyor. Thodex’in Kurucu ve CEO’su Faruk Fatih Özer, sundukları hizmetler ve kripto para pazarıyla ilgili Ekovitrin’in sorularını cevaplandırdı.

Thodex Global Cryptocurrency Exchange olarak sunduğunuz hizmet ve çözümlerden bahseder misiniz? 2017 yılında kripto para borsası olarak kurulduk. Verdiğimiz hizmet kişilerin kripto paraların alım ve satımını yapmalarına aracılık etmek olarak özetlenebilir. Biliyorsunuz, bu sektörün en önemli yapıtaşı Bitcoin ama her geçen gün değerlenen altcoinler de var. Biz kuruluş aşamamızda bir ilke imza atmış ve Türkiye’de ilk kez 5 adet altcoin’i listeleyen borsa olmuştuk. Kurulduğumuz günden beri hem ilklere imza atıyor hem de her geçen gün yeni özelliklerimizi tanıtıyoruz. Şu an kullanıcılarımıza 20’nin üstünde kripto para çeşidi, kredi kartıyla alım, günün her saati çok dilli canlı destek, stop loss, fiyat alarmı ve API gibi özelliklerimizi sunuyoruz. Bunların yanı sıra mobil uygulama ve Affiliate Programı hizmetlerimizle üyelerimizin yararına yenilikler sunuyoruz.

“TÜRKİYE KRİPTO PARALARA ÇOK İLGİLİ”

Türkiye’de kripto paralara ilgi şu anda hangi düzeyde? Dünyayla karşılaştırdığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Pazarın ulaştığı büyüklüğü anlatır mısınız? Pazarın büyük bir kısmı Amerika’nın. Ancak Türkiye, kripto paralara çok ilgili ve ülkemizde büyük bir pazar var ve bunu yabancı yatırımcılar da kripto para borsaları da görüyor. Birçok global borsanın Türkiye’de de hizmeti mevcut. Bu kırılmayı 2017 yılında gözlemledik. Kripto paraların önemli bir yatırım aracı olduğu dünya çapında pek çok kişi tarafından fark edildi ve Türkiye’deki yatırımcılar da hem Bitcoin hem de altcoin’lerle yakından ilgilenmeye başladı. Türkiye teknolojik gelişmelere ve yeni yatırımlara çok hızlı adapte olan bir ülke. Şu an net bir sayı bilinmemekle birlikte 1 milyona yakın kripto para yatırımcısı olduğu tahmin ediliyor.

“KRİPTO PARA PAZARININ GELECEĞİ SON DERECE PARLAK”

Kripto para pazarının geleceğini nasıl görüyorsunuz? Kripto paraların bize gösterdiği en önemli verilerden biri hem işlem hacminin hem de yatırımcı sayısının her yıl gözle görülür bir şekilde artması oldu. Zaman zaman grafiklerde dalgalanmalar olsa da insanların yatırımına devam ettiğini ve pek çok yeni kullanıcının yatırım yapmaya başlamasına tanık olduk. Pandemi durumunda birçok sektör zarar görürken biz insanların kripto parayı daha çok ön plana çıkardığını gözlemleme şansı yakaladık. Alışkanlıkların değiştiği bu dönemde kripto paraların daha büyük bir kesim tarafından kabul göreceğini ve pazarın geleceğinin son derece parlak olduğunu düşünüyoruz.

“EN ÇOK RAĞBET GÖREN KRİPTO PARA BİTCOİN”

Türkiye’de en çok ilgi gören kripto paralar hangileri? Bu cevabım çok şaşırtıcı olmayacak. Yapılan yatırımlara baktığımızda en çok rağbet gören kripto paranın Bitcoin olduğu görülüyor. Bitcoin dışında Ethereum, XRP ve Litecoin gibi altcoin’ler de son derece popüler.

Koronavirüs salgını sonrası değişen dünya ve ekonomi düzeninde dijital para, sanal para, kripto para borsaları büyük önem kazanıyor. Dijital dünyada daha kolay yatırım ve alım-satım yapma imkanı bulunabiliyor mu? Şu an hiçbirimizin daha önce tecrübe etmediği pandemi ve beraberinde gelişen ekonomik sıkıntılar tüm dünyanın gündemine yerleşmiş durumda. Aslında tüm bu yaşananlar bize kripto paranın önemini bir kez daha gösterdi. Virüsün paralarla daha hızlı bir şekilde yayıldığı ortaya çıkınca temassız ödemenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Nakit para kullanımının mevcut durumda azaltılması gerektiği gündemin önemli başlıklarından biri olunca bunun üstüne Amerika’da mecliste dijital dolar projesi dahi gündeme geldi. Her zaman vurguladığımız bir konu var: Kripto paralar geleceğin en yaygın ödeme yöntemlerinden biri olacak. Tüm siparişlerimizi tek tıkla verebildiğimiz bu dönemi düşündüğümüzde kripto paraların da bir ihtiyaç olarak kabul görmesi çok uzun zaman almayacaktır. İnsanlar zaten yatırımlarını yapmayı sürdürüyor ancak artık kripto paralarla ödeme yapabileceğimiz sektörlerde de artış olmalı ki kripto paralar pratikte de herkes için daha büyük önem kazansın. Şu an Bitcoin ile ödeme kabul eden işletmeler var, umuyorum ki bunların sayısı daha da artacaktır.

Thodex olarak kullanıcılarınıza ne gibi avantajlar sağlıyorsunuz? Thodex olarak hedefimizi belirlerken daima üyelerimizin geri dönüşlerini dikkate aldık ve almaya da devam ediyoruz. Kurulduğumuzdan beri platformumuzu kullanan pek çok üyemiz var ve biz de her birinin görüşüne oldukça önem veriyoruz. Düşük işlem komisyonları en önemli avantajlarımızdan biri. Bunun dışında Affiliate (Ortaklık) Programı var. Affiliate ile üyelerimiz kendilerine özel oluşturulan kod ile davet ettikleri her bir yeni üye üzerinden kazanmaya devam ediyor. Yeni üyelerin yaptığı her işlemden mevcut üye de komisyon kazanıyor ve böylece süreklilik sağlanıyor. Stop loss özelliği ile kontrollü ticaret sağlanıyor ve yatırımcılar yaşanabilecek olası kayıpların önünü kesiyor. Fiyat alarmı sayesinde anlık piyasa takibi yapılabiliyor ve böylece işlem yapmak için zaman kaybetmeden harekete geçmek mümkün oluyor.

Thodex olarak kısa ve uzun vadedeki hedefleriniz nelerdir? Mart ayı itibarıyla global pazara açıldık ve bu her anlamda bizim için bu yılın en önemli gelişmelerinden biri oldu. Türkiye’den globale açılan ilk kripto para borsası olmak hem şirketimiz hem de ülkemiz için son derece gurur duyduğumuz bir atılım olarak ön plana çıktı. En büyük hedefimiz tabi ki de yurtdışından yeni yatırımcıları Thodex’in dünyası ile tanıştırmak. Yurt dışı derken kendimizi sadece Amerika ile de kısıtlamıyoruz; Asya’dan Avrupa’ya kadar her yerde Thodex’in tanınmasını istiyoruz. Tabii tüm bunları yaparken Türkiye’deki hem mevcut hem de potansiyel üyelerimizin her zaman önceliklerimiz arasında olduğunu da belirtmem gerek. Her ne kadar global bir marka olma fikriyle adım atsak da ülkemizdeki yatırımcılarımız her zaman önceliğimiz olmaya devam edecek.