'Türkiye ile Azerbaycan arasında ticari köprü görevi görüyoruz'

Ziraat Finans Grubu’nun iştiraki olarak Azerbaycan’da 5 yıldır faaliyet gösteren Ziraat Bank Azerbaycan ASC, Türkiye ile Azerbaycan arasında ticari bir köprü görevi görüyor. Azerbaycan’ın 30 yıldır kanayan yarası olan Karabağ ve çevresinin Azerbaycan’ın destansı zaferiyle son bulmasının ardından bölgedeki etkinliğini artıran Ziraat Bank ASC, şubeleşme atağına geçti. Şu anda Azerbaycan’da 5 şubeyle hizmet veren banka, 2021 yılında 10, 2023 yılında da 15 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Ziraat Bank Azerbaycan ASC, ilk etapta Şuşa şehrinde şube açmak için çalışmalar yürütüyor. Ziraat Bank Azerbaycan ASC Genel Müdürü Avni Demirci, Azerbaycan’da sundukları bankacılık hizmetleri, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkiler ve yatırım hedefleri hakkında Ekovitrin’in sorularını cevaplandırdı.

Ziraat Bank Azerbaycan ASC’nin kuruluşundan günümüze bankacılık çalışmalarında kaydettiği aşamaları ana hatlarıyla anlatır mısınız?

Ziraat Bank Azerbaycan, Ziraat Finans Grubu’nun bir iştiraki olarak Azerbaycan’da 5 yıldır faaliyet gösteriyor. Ziraat Bank Azerbaycan’ın kurulduğu günden itibaren esas hedeflerinden biri Azerbaycan ekonomisine katkı sağlamak, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticarete aracılık etmek ve müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetler ile sektörde en iyi uygulamalara imza atan bir banka olmak. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla şubeleşmenin yanında ürün ve hizmet standartlarımızı daha da yükseltme yönünde adımlar atıyoruz.

“2021’İ 10 ŞUBEYLE TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ”

Ziraat Finans Grubu’nun iştirak bankası olarak Azerbaycan’da faaliyet gösteriyorsunuz. Azerbaycan’da kaç şubeye sahipsiniz? Şubeleşme konusunda hedefleriniz nelerdir?

Bankamız ağırlıklı olarak kurumsal bankacılık yapmakta olup, buna ilişkin her türlü bankacılık ürününe sahip. Diğer taraftan, her ne kadar bireysel segment önceliğimiz olmasa da, kurumsal müşterilerimizin çalışanları başta olmak üzere özel bankacılık olarak niteleyebileceğimiz bireysel bankacılık ürünlerimizi de faaliyetimize dahil etmeyi planlıyoruz. Bankamız Bakü’de 3 adet, Sumgayıt ve Gence şehirlerinde de birer adet olmak üzere halen toplam 5 şubeli bir banka olarak faaliyetine devam ediyor. Tadilatı tamamlanan ve lisans beklenen Azadlık şubemizin yanında tadilatına yeni başlanan Atatürk Bulvarı ve Samed Vurgun şubelerimiz ile yine bu yıl açma kararı aldığımız Nahçıvan ve Şuşa Şubelerimiz de dikkate alındığında, 2021 yılını 10 şubeli bir banka olarak tamamlamayı planlıyoruz. 2023 sonunda ise 15 şubeye ulaşma hedefimiz bulunuyor. Ayrıca 2020 yılında başlayan ve bu yıl da devam edecek olan büyüme ve dijitalleşme alanındaki yatırımlarımız da hızla tamamlanıyor.

“KARABAĞ’IN KALKINMASI İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ”

Azerbaycan’ın 30 yıldır kanayan yarası Karabağ ve çevresi Ermeni işgalinden kurtarıldı. Ziraat Bank Azerbaycan ASC olarak Karabağ’ın ekonomik kalkınmasına yönelik neler yapmayı planlıyorsunuz? Karabağ’da şube açmayı hedefliyor musunuz?

Evet, 30 yıldır kanayan bir yara olan Dağlık Karabağ sorunu çözüldü. Artık savaş bitti ve o bölgenin Azerbaycan sosyal ve ekonomik hayatına geri kazandırılması ve entegre edilmesi gerekiyor. Karabağ’ın ekonomik kalkınması, Azerbaycan için en az bölgenin işgalden kurtarılması kadar önemli bir konu. Savaş döneminde tüm Azerbaycan halkı nasıl tek yumruk gibi birleştiyse, işgalden kurtarılan bölgelerin kalkınması için yapılacak olan kalkınma programlarına iş dünyası da aktif olarak iştirak edecek ve bu bölgeninin kalkınmasına destek sağlayacak. Bu hepimizin borcu. Diğer taraftan, Ziraat Bank Azerbaycan olarak biz de finansal açıdan üzerimize düşeni yapmak için çalışmalara başlamış bulunuyoruz. İlk etapta Şuşa şehrinde bir şube açmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz ve kısa sürede sonuçlandıracağız. Ayrıca o bölgede özellikle üretim ve istihdam artırıcı yatırımları desteklemek üzere uygun şartlarda finansman imkanları üzerinde çalışmalarımız devam ediyor.

“ÜRETİM VE İSTİHDAM SAĞLAYICI YATIRIMLARIN FİNANSMANINA AĞIRLIK VERİYORUZ”

Ziraat Bank Azerbaycan ASC olarak Azerbaycan ekonomisinin kalkınmasına ne gibi katkılar sağlıyorsunuz?

Bankamız, ülke ekonomisinin gelişimi ve kalkınması için öncelikle üretim ve istihdam sağlayıcı yatırımların finansmanına ağırlık veriyor. Petrol dışı sektörlerden özellikle tarım alanındaki yatırımlar ile katma değer yaratan ve üretime dönük her türlü yatırım Bankamızın ilgilendiği alanlar. Bankaların asli faaliyeti olan kaynakların doğru alanlara yönlendirilmesi işlevini bir Azerbaycan bankası olarak layıkıyla yerine getirmeyi planlıyoruz. Kredilerin finansmanını kendi kaynaklarımızdan yapmakla birlikte farklı kaynaklar da kullanıyoruz. Bu kapsamda, Girişimciliği Geliştirme Fonu (SIF), İpotek ve Kredi Garanti Fonu (İKZF), Tarım Bakanlığı’na bağlı Tarım Kredi ve Kalkınma Ajansı (AKİA) gibi kurumlarla işbirliği yaparak girişimcilerin uygun şartlarda krediye ulaşmasını sağlıyoruz. Ayrıca Bankamızca Türkiye’den ithalat yapan firmalara yönelik Türk Eximbank kredileri sunuluyor. Tüm bunlara ek olarak Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) ile Ziraat Bank Azerbaycan arasında imzalanan momeranduma göre, Bankamız ile KOBİA arasında yakın iş ilişkileri kuruldu ve buna güzel bir örnek olarak Bakü Expo Center’de düzenlenen tarım fuarında ortak bir stand ile girişimcileri desteklemek üzere ortak bir proje düzenlendi.

“TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN TİCARET HACMİ 4 MİLYAR DOLARI AŞTI”

Türkiye ile Azerbaycan arasında ticaret hacmi ne düzeyde? Banka olarak iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde Ziraat Finans Grubu bankalarının birinci önceliği o ülke ile Türkiye arasındaki ticaretin finasmanı ve bankacılık işlemlerine aracılık. Aynı misyonu Azerbaycan’da da sürdürüyoruz. İki ülke arasındaki ticaretin artırılması ve yerel para ile ticaret uygulamalarının geliştirilmesi konularında Ziraat Bank Azerbaycan olarak üzerimize düşen herşeyi yapmaya gayret ediyoruz. Türkiye ile Azerbaycan arasında ticaret hacmi 4 milyar doları aşmış durumda. Ziraat Bank Azerbaycan olarak biz de bu ticaret hacminin hakettiği daha yüksek seviyelere ulaşması için elimizden gelen tüm desteği gösteriyoruz. Özellikle iki ülke arasında ticaret yapan müşteriler için destek paketleri ile Türkiye’den ithalat yapan müşteriler için Türk Exim Bank kaynaklı ithalatçı kredileri ve işlem kolaylıklarını sayabiliriz. Biliyorsunuz iki ülke arasındaki ticaretin hem artırılması hem de yerel paralar ile yapılması Cumhurbaşkanlarımız seviyesinde defalarca dile getirildi ve her iki ülke kuruluşlarının önüne hedef olarak konuldu. Bankamız kurulduğu günden bu yana yerel paralarla ticareti destekledi, buna aracılık etti ve iki ülke arasındaki ticaretin yabancı paralardan arındırılması konusunda üzerine düşen katkıyı verdi.

“KURUMSAL BANKACILIK AĞIRLIKLI ÇALIŞIYORUZ”

Ziraat Bank Azerbaycan ASC olarak sunduğunuz ürün, hizmet ve çözümler hakkında bilgiler alabilir miyiz? Azerbaycan’daki hizmetleriniz, Türkiye’deki ana bankanız Ziraat Bankası’nın hizmetleriyle aynı paralellikte mi seyrediyor?

Daha önce de belirttiğim üzere Bankamızda ağırlıklı olarak kurumsal bankacılık ürünleri yer almakla birlikte bireysel bankacılık ürünleri de bulunuyor. Ürünlerimiz arasında standart kredi ürünleri, Eximbank ithalatçı kredisi, Leasing, DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi), vadeli ve vadesiz mevduat ürünleri, kartlı sistemler (Debit/Maaş kartları, kredi kartları), FGTS (Finans Grubu Transfer Sistemi), Evin Ziraatten (Türkiye’de ev satın almak isteyen Azerbaycan vatandaşlarına Azerbaycan’da Manat cinsi verilen konut kredisi), internet ve mobil bankacılık gibi ürünleri sayabiliriz. Ziraat Finans Grubu bünyesinde faaliyet gösteren tüm ortaklıklarımızın Ziraat Finans Grubu standartlarına uyumunun artırılması yönünde stratejik hedef belirlendi. Ürün ve hizmet çeşitliliğimiz ile hizmet kalitemiz ana Bankamız ile uyumlu. Bu durumu şube konseptlerimiz, internet sitemiz ile internet ve mobil bankacılık uygulamalarımızda da görmek mümkün. Kısaca özetlemek gerekirse, ürün ve hizmetlerimizde yenilikçi çözümler ile müşterilerimize özel hizmetler sunuyoruz. Piyasanın gerektirdiği çözümleri de dikkate alarak müşterilerimizin isteklerini hizmet kalitemizden ödün vermeden gerçekleştiriyoruz.

“AMACIMIZ İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK”

Azerbaycan’da yatırım yapmak isteyen Türk girişimcilere yönelik ne gibi hizmet ve kampanyalarınız mevcut?

Azerbaycan’da yatırım yapmak isteyen Türk girişimcilere her zaman ‘bir bankadan daha fazlası’ olarak sadece bankacılık işlemleri için değil her türlü konuda bir danışman gibi de hizmet veriliyor. Amacımız iki ülke arasında olan ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi ve her iki ülkenin bu gelişimden fayda sağlaması. Azerbaycan’a yatırım yapacak Türk girişimcilerinin öncelikle yatırım yapacakları sahaya ve işe yönelik en uygun koşullarda finansmana ulaşmalarına aracılık ediliyor. Ayrıca Bankamızın da üyesi olduğu Ziraat Finans Grubu’na ait FGTS (Finans Grubu Transfer Sistemi) ile iki ülke arasında para transferlerini daha hızlı ve daha düşük maliyetle gerçekleştirebiliyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz Türkiye’de ana bankamızda bulunan hesaplarından online para çekme hizmetimiz de Bankamızın sunduğu ayrıcalıklı bir hizmet.

“AZERBAYCAN’DA EN BÜYÜK BANKA OLMAK DEĞİL, ETKİN BANKA OLMA İDDİASINDAYIZ”

Ziraat Bank Azerbaycan ASC’yi diğer bankalardan farklı kılan ayrıcalıklı özellikler nelerdir?

Kurulduğumuz günden bugüne Ziraat Finans Grubu tecrubesi ile Azerbaycan bankacılık sektöründe adından söz ettiren etkin bir banka olma hedefindeyiz. 157 yıllık bankacılık tecrübemiz ile global ağda Ziraat Finans Grubu’nun bir üyesi olarak dünyanın 18 ülkesine erişim kolaylığımız, gelişen teknolojiye hızlı ayak uydurmamız, müşterilerin ihtiyaçlarına sundugumuz esnek çözümler ve hizmet kalitemizden ödün vermememiz bizi ayrıcalıklı kılan başlıca ozelliklerimiz arasinda sayılabilir. Biz Azerbaycan’da en büyük banka olmak değil, etkin banka olma iddiasındayız. Kurulduğumuz günden bu yana geçen kısa sürede sektörde artan etkinliğimiz dikkate alındığında, gururla bunu başardığımızı görüyorum. Sürdürülebilir büyüme ve karlılık ana hedeflerimiz arasında.

“KISA SÜREDE TEKNOLOJİK ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRDİK”

Teknoloji ve dijitalleşme çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Müşterilerinize ne gibi teknolojik imkanlar sağlıyorsunuz?

Yeni kurulmuş bir banka olmamıza rağmen kısa sürede teknolojik altyapımızı güçlendirerek tüm hizmetlerimizin dijital kanallar üzerinden de yapılabilmesi yönünde çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamladık ve gelişen teknolojileri kullanmaya da devam edeceğiz. Bu gelişmeler ışığında, dijital alanda 2020 yılı 2. çeyreğinde mevcut internet sayfamızı daha zengin içerikli bir ara yüz ile geliştirdik. 3. çeyrekte internet bankacılığımızı daha hızlı ve rahat bir kullanım sunan, daha zengin içerikli bir ara yüz ile değiştirdik ve bu günlerde de son teknolojiye uygun mobil bankacılığımız da hizmete girmiş bulunuyor.

“SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE ÖNEM VERİYORUZ”

Sosyal sorumluluk projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Daha çok hangi projelerde yer alıyorsunuz?

Ziraat Bankası’nın Azerbaycan’da da ‘bir bankadan daha fazlası’ olduğunu göstermek için birçok sosyal projede yerimizi alıyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri, banka olarak önem verdiğimiz bir alan. Geçtiğimiz yıllarda önemli projelerden biri olan işgalden kurtarılan Çocuk Mercanlı Köyü’nün yeniden yapılandırılması projesi bankamızın da katkılarıyla başarıyla tamamlandı ve köy halkının üretime katılması sağlandı. Aynı şekilde Azerbaycan Devleti’ne ait bir sosyal proje olan Serbest Meslek Erbaplarının Desteklenmesi Projesi ile maddi imkânları yeterli olmayan serbest meslek sahiplerinin iş kurmaları için gerekli ekipmanların alınmasında aktif olarak katılım sağlayarak birçok kişinin serbest meslek alanlarında iş kurmasında da aktif rol almış bulunuyoruz. Pandemi döneminde Coronavirüsle Mücadele Destek Fonu’na ve savaş döneminde de Silahlı Kuvvetler Destek Fonu’na maddi yardımlarda bulunduk. Ayrıca yine savaş döneminde cepheye gıda yardımı ve cephedeki doktorlar için tıbbi malzeme yardımı gibi birçok alanda sosyal yardımlarımızı sürdürdük. Bundan sonra da Ziraat Bank Azerbaycan olarak savaş sonrası bölgenin kalkınmasında üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

“PANDEMİDE ETKİN BİR ROL OYNADIK”

Tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) salgını gerek bankacılık sektörünü gerekse Ziraat Bank Azerbaycan ASC’yi nasıl etkiledi? Pandemi sürecinde Ziraat Bank Azerbaycan ASC olarak hangi tedbirleri aldınız? Pandemi sonrasında finans ve bankacılık sektörünü nasıl bir dönem bekliyor?

Salgının getirdiği ekonomik durgunluk tüm dünyada olduğu gibi Azerbaycan’da da hissedildi. Bu süreçte Ziraat Bank Azerbaycan olarak müşterilerimizin yanında olduk. Özellikle pandemiden etkilenen sektörlerin kredi yapılandırmalarını ilk yapan bankayız. Pandemiden etkilenen sektörlerin desteklenmesi için devletin açıkladığı kredi destek programlarında biz de yerimizi aldık ve hızlı kredi ve karar süreçlerimiz sayesinde de etkin bir rol oynadık. Diğer taraftan, pandeminin ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi sektör ile birlikte Bankamız büyüme ve kar hedeflerini etkilemekle birlikte, biz Banka olarak, pandemi sonrası döneme hazır olabilmek için bu dönemi şubeleşme ve süreç optimizasyonu ile geçiriyoruz. Ayrıca teknoloji yatırımlarımız ile dijital alandaki ürün ve hizmetlerimizi daha da artırarak pandemide aktif olarak kullanılmaya başlanan dijital kanallarımızın pandemi sonrası da kullanılmaya hazır hale getiriyoruz. Ayrıca pandemi sürecinde müşteri ve personelimizin virüsten korunmasına yönelik fiziki her türlü önlem alındı ve etkin olarak kullanıldı. Böyle bir dönemde çalışanlarımızın ve müşterilerimizin güvenliği her koşulda önceliğimiz.

Ziraat Bank Azerbaycan ASC olarak kısa ve uzun vadedeki hedefleriniz nelerdir?

Azerbaycan ile Türkiye arasında ticari köprü görevi görerek, iki ülke arasındaki ticaretin aracılığı, finansmanı ve geliştirilmesi birinci önceliğimiz. Yapılabildiği ölçüde yerel para ile ticaret konusunu gündemimize alacağız. Diğer taraftan Azerbaycan’a gelen Türk girişimciler ve yatırımcılara alışkın oldukları Ziraat Bankası kalitesinde hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bunun için de gereken yatırımları yaparak kısa zamanda dijital bankacılıkta attığımıız hızlı adımların da katkısıyla ürün ve hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Herşeyden önce bir Azerbaycan bankası olarak öncelikli hedefimiz Azerbaycan’da etkin bir banka olmak. Sürdürülebilir büyüme ve karlılık ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. 2023 yılının sonuna kadar Azerbaycan’da 15 şubeli bir banka olma hedefimize uygun olarak tüm gücümüzle çalışmaya devam ettiğimizi söyleyebilirim. Yeni şubelerimiz arasında Karabağ’da Şuşa subesi ile Nahçıvan şubesini sayabilirim. Artan şube ağımızla ülkede yaygınlığımızı artırarak ve daha fazla finansal derinleşme sağlayarak Türkiye ve Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin daha da güçlenmesine ve Azerbaycan ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.

“AZERBAYCAN’I TÜRKİYE’YE VE DÜNYAYA BAĞLIYORUZ”

Özellikle vurgulamak istediğiniz mesajınız var mı?

Ziraat Bankası, Türkiye’nin en önemli ve kıymetli aktiflerinden birisi. Ziraat Finans Grubu’nun önemli bir üyesi olarak bunun farkındalığı ve bilinciyle Azerbaycan’da hizmet veriyoruz. 18 ülkedeki hizmet ağımız sayesinde Azerbaycan’ı Türkiye’ye ve dünyaya bağlıyoruz. Türk yatırımcılar Azerbaycan’a ihracat yapmanın ötesine geçerek bu ülkeyi Orta Asya pazarına ve Kafkaslara giriş kapısı kabul ederek burayı üretim ve dağıtım üssü olarak görmeliler. Bu ükeler arasındaki gümrük istisnaları sayesinde Azerbaycan’da üretilen bir malın eski sovyet ülkelerine gümrüksüz olarak sokulabilmesi ciddi fiyat avantajları doğuruyor. Türkiye’nin know-how’ı ile Azerbaycan sermayesinin bir araya gelerek üçüncü ülkelerde birlikte ve ortak hareket etmesi her iki ülkenin de dış pazarlara kolayca erişmesinin yolunu açacak. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri kazanmakta gösterdiği askeri başarıyı ekonomik cephede de gösterececeğine inanıyoruz. İşgalden kurtarılan bölgede beklemeden şube açma kararı aldık ve kısa sürede sonuçlandıracağız. Azerbaycan’daki varlığımızı da ülkelemiz arasındaki bu dayanışmaya yakışır şekilde artıracağız.