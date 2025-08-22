Manisa Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, özellikle Saruhanlı ve Yunusemre’de yapılması planlanan çalışmaların kabul edilemez olduğunu belirterek, “Manisa’nın suyu bize bile yetmiyor. Sarıkız ve Göksu’dan zaten su çekiyorlar, bundan dolayı şikâyetçiyiz. Tekrar gelip burada arama yapmalarına müsaade etmeyiz” dedi.

Kuraklık tehdidinin Manisa Ovası ve Gediz Havzası’nı ciddi biçimde etkilediğine dikkat çeken Altındağ, tarımsal üretimin risk altında olduğunu vurguladı:

“Su krizi sadece İzmir’in değil, tüm bölgenin sorunu. Eğer Manisa’da kaynaklar tükenirse barajlarda da su kalmaz, bu topraklar tamamen çölleşir. Çiftçilerimiz teknolojiyi takip ediyor, damlama sulamaya geçildi ama kaynak yoksa hiçbir yöntem işe yaramaz.”

Altındağ, İzmir’in kendi çözümlerini üretmesi gerektiğini belirterek şu çağrıda bulundu:

“İzmir artık önlemini almalı. Göletler yapılabilir, denizden arıtma sistemleri kurulabilir. İçme suyu birçok yerde gereksiz kullanılıyor. Çeşme’de tüketilen suyun çoğu bu nitelikte. Eğer İzmir acilen kendine ait göletler oluşturmazsa, sondajlarla Manisa’nın suyuna yüklenirse ovamız çöle döner.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, kent genelinde yaklaşık 200 noktada su arama çalışması yapacağı öğrenildi. Bu noktalar arasında Manisa’daki bazı bölgelerin de bulunması iki şehir arasında yeni bir su tartışmasını gündeme taşıdı.