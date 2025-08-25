“Rekolte düşük, maliyetler yüksek”

Ziraat Odası açıklamasında, bu yıl yaşanan kuraklık, yüksek sıcaklık ve hastalıklarla mücadele nedeniyle rekoltenin düşük olduğunu vurguladı. Artan mazot, gübre ve işçilik maliyetlerine rağmen açıklanan fiyatın üreticiyi hayal kırıklığına uğrattığı kaydedildi.

“Bağa inmeden fiyat belirlenmez”

Açıklamada, “TARİŞ bu fiyatı belirlerken sahaya inip çiftçinin sesini dinledi mi? Ziraat Odaları ile istişare etti mi? Maalesef hayır. Bu karar, üreticiden kopuk bir masa başı kararıdır. 120 TL, ne düşük rekoltenin kaybını ne de artan girdi maliyetlerini karşılamaktadır” denildi.

Başkan Ülgen’den dikkat çeken açıklamalar

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de fiyat kararını eleştirerek, “Beş kilo yaş üzümden bir kilo kuru üzüm elde ediliyor. Girdi maliyetleri geçen yıla göre katlandı, ama kuru üzüm fiyatı yerinde sayıyor” dedi.

Ülgen ayrıca, Sarıgöl’ün kırsal köylerinde devam eden maden aramalarına karşı açtıkları davalarla mücadele ettiklerini belirterek, “Üreticinin emeği ve toprağın bereketi bu kadar hafife alınmamalı. En azından üzüm değerinde alınmalı” ifadelerini kullandı.