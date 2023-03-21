Salihli’de zabıtadan fırınlara Ramazan denetimi

Manisa’nın Salihli ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının gelişiyle birlikte ekmek fırınlarını denetledi. Ekmeklerin gramajlarını kontrol eden ekipler, fırınlarda hijyen kontrolü yaptı.

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayına sayılı günler kala ilçe genelinde hizmet veren ekmek fırınlarında denetim gerçekleştirdi. Zabıta Müdürü Adem Keskin yönetiminde vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, ekmek üretimi gerçekleştiren fırınlarda gramaj, un ve katkı maddeleri ile çalışanların ve iş yerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarının kontrolünü yaparken, kurallara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde üretim yapan işyeri sahiplerine ve çalışanlarına teşekkür ederek standartlara uymayan işletmelere de uyarılarda bulundu.

Ramazan ayı boyunca vatandaşların sağlığını korumak amacıyla zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından denetimlerin devam edeceğini belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Belediye olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz” dedi.