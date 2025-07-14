Meclis Aritmetiği Değişti

Tutuklamaların ardından CHP meclisteki çoğunluğunu kaybetmiş, Cumhur İttifakı üstünlük sağlamıştı. Ancak CHP'nin stratejik hamlesiyle dengeler yeniden değişti. Tutuklu üyelerden 5’inin istifası istenirken, bu başvurulardan 2’si İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. Böylece, CHP yedek listeden iki yeni meclis üyesiyle meclisteki gücünü yeniden artırdı.

Oylama Nefes Kesti

Bugün gerçekleştirilen başkan vekili seçiminde CHP’nin adayı Mehmet Çiçek ile Cumhur İttifakı’nın adayı Süleyman Öz yarıştı. Kritik oylamada Çiçek, 20 oy alarak rakibi Öz’ü 16 oyla geride bıraktı ve belediye başkan vekili koltuğuna oturdu.

Siyasi Dengeler Takipte

Mehmet Çiçek’in başkan vekili seçilmesi, Manavgat siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor. CHP’nin meclisteki pozisyonunu yedek üyeler üzerinden yeniden kazanması ise siyasi kulislerde dikkat çekici bir hamle olarak değerlendirildi.