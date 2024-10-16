Malata'da meydana gelen 5.9 büğüklüğündeki deprem Adıyaman'da hisedildi.

Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi vatandaşlar sokaklara koştu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. " açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı: "Malatya’nın Kale ilçesinde saat 10.46’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can kaybı bildirilmemiştir. UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerimiz saha taramalarını sürdürmektedir."

AFAD: "Malatya ilimizin Kale ilçesinde saat 10.46’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."