Zelyurt, kalıcı konut inşaatında incelemelerde bulundu

Malatya’nın Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı Durali Zelyurt, TOKİ tarafından yapımına devam edilen kalıcı konut inşaatında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkan Durali Zelyurt, Karşıyaka Mahallesi’nde hastane arkasında TOKİ tarafından inşaatına başlanılan kalıcı konutlarda incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

İnşaat alanında açıklamada bulunan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, "Bugün ilçe merkezinde inşa edilecek olan ve yapımına başlanan 952 adet kalıcı konut inşaatı sahasında incelemelerde bulunduk. Depremzede vatandaşlarımızın yeni evlerine kavuşmaları için çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi Allah’ın izniyle 1 yıl içerisinde evleri teslim edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde Doğanşehir için çalışıyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" diye konuştu.