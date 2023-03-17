Yeşilyurt’te afetzede süt üreticilerine belediye desteği

Malatya’da Yeşilyurt Belediyesi kurduğu süt toplama tesisi ile depremzede üreticilerden süt alımı yaparak çiftçilere destek oluyor. Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Süt üreticilerimizin ellerinde ki sütleri alarak değerlendiriyoruz, bunu yaparken de hem çiftçimize yeni bir gelir kapısı oluşturmak hem de ekonomiye daha fazla katkı sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş depreminin yanı sıra son günlerde ki aşırı yağışlardan dolayı işyerleri ciddi zararlar gören yerel esnafın yanında yer alarak oluşan sorunlara kalıcı çözümler getirmeye öncelik tanıyan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın girişimleri neticesinde Malatya Süt Üreticileri Birliği ile işbirliği halinde Şahnahan mahallesine Süt Toplama Tesisi kuruldu. Şahnahan Mahalle Muhtarı Mehmet Adıgüzel, çiftçilere verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkür etti. Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu ise, yaşanan afet döneminde tesisin hayata geçmesi adına verdiği emeklerden dolayı Başkanı Çınar’a teşekkür ederek, “Malatyalı üreticilerimize daha faydalı işler yapmak için birlikte hareket ediyoruz. Süt üretimini kayıt altına aldığımız takdirde ekonomiye olan girdisi daha fazla artacaktır, bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Sütün değerlerini ölçmek içinde laboratuvar kuracağız, aldığımız sütün değerlerini bütün ulusal firmalar ekranlarda görebilecek, buradaki sütü alabilmek için rekabet ortamı oluşacak ve o zamanda üreticimizin sütü de istediği değerde satılmış olacak” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise bölgede hayvancılık ile uğraşan üreticilerin daha iyi şartlarda üretim yapmalarına destek vermek için yıllardır üzerinde çalıştıkları süt toplama merkezini hizmete sunduklarını söyledi. Malatya Süt Üreticileri Birliği ile beraber üreticilere destek sunduklarını ifade eden Çınar, “Yıllardır gerek fiziksel mekanın kurulması gerekse de makine, teçhizat ve ekipman kurulması noktasında birlikte çaba sarf ettik ve burada süt alımları başladı. Yaklaşık bir ay önce burayı tam kapasiteli hizmete sunmayı planlıyorduk ancak yaşadığımız deprem felaketinden dolayı bugüne kaldı. Burası Yeşilyurt Belediyesi tarafından tahsis edilen bir mekandır ve tek hedefimiz üreticilerimize destek vermektir” şeklinde konuştu.

Süt üreticilerinden alacakları sütleri değerlendirerek çiftçilere gelir kapısı oluşturmak istediklerini belirten Çınar, “Malatya Süt Üreticileri Birliğimizde bu kurulan tesisle birlikte ulusal firmalarla işbirliği yaparak üreticilerimizin sütünü almaya başladı. Çiftçilerimiz ellerindeki sütleri buraya getirerek ilgili firmaya getirdikleri litre oranında kayıtlarını yaptırıyorlar ve firmalarda fiyatını devletimizin desteğiyle birlikte toplamda 11 TL üzerinden alıyorlar. Tesisimiz Şahnahan Mahallesi ve bölgedeki mahallelerde bu işle uğraşan çok değerli çiftçilerimize katkı sunacaktır, tesisin merkezi bir noktada olması ciddi bir ihtiyacın giderilmesine vesile oldu. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada tarım, ziraat, hayvancılık ve üretim alanında çalışan tüm hemşerilerimize desteklerimiz devam edecektir. Tesisimizi yeni çalışmalarla daha da güçlendireceğiz. Son zamanlarda çok büyük acılar yaşadık, çok büyük sıkıntılar çektik, üreticilerimize yeni gelir kapıları açmak içinde ne gerekiyorsa yapıyoruz” diye konuştu.