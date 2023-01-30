Teknik Direktör Yılmaz Vural’dan şehir müzesine övgü

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, teknik direktörlük kariyerine 1986 yılında başladığı Malatya’da ikinci döneminde şehrin hafızası ve belleği özelliği taşıyan Kent Müzesini ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın gayretleri sonucunda restore edilerek Malatya’nın birçok değerinin ve bilgisinin yer aldığı Kent Müzesini ziyaret eden Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Malatya’nın her şeyinin bu müzede olduğunu ifade etti.

Kent Müzesi ziyaretinde açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Vural, “Malatya’da çalıştığım dönemde Kent Müzesi olarak kullanılan alan askerlik şubesiydi. Kuruluş amacında da ilk olarak askeri kışlaymış. Güzel bir yapıya dönüşmüş. Çok işlev kazanmış bir hale gelmiş. Malatya’nın her şeyi eczacısından, sporuna, medyasından iş adamlarına kadar herkes bu müzede. Atatürk’ün Malatya’ya ziyaretinden tutun birçok değer var. İnsanı geçmişe götürüyor. Malatya’da yaşamış, Malatya’da yaşlanmış insanlar değerlerini kaybetmeden gelip bu müzede görebilir" dedi.

Malatya’nın geçmiş yıllara oranla değişim gösterdiğini ve modern görüntü kazandığını belirten Vural, “ Malatya’da yeni yollar, sokaklar, yeni açılmış alanlar var. Ben önceki dönemde çalıştığımda sadece İnönü Caddesi vardı. Çok fazla bir şey yoktu. Şehre girdiğinizde çok modern bir şehir görüntüsü var. Selahattin Başkanımızla tanıştım. Herkese kucak açmış bir başkan. Kendi siyasi görüşü haricinde herkese kucak açmış. Bir belediye başkanı böyle olmalı zaten. Sonuç olarak yalnız sizi seçenlerin değil seçmenlerin başkanısınız. Başkan bu mantıkla çalışıyor ve uzun senelerden beri birkaç seçim kazanmış bir belediye başkanı” diye konuştu.