Malatya’da geçici işyerleri kura çekimi ile belirlenecek

Malatya’da depremden etkilenen işyerleri için yapımı süren geçici işyerlerinin başvuruların alınmasının ardından noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirleneceği açıklandı.

Malatya Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat günü yaşanan depremlerde Malatya’da iş yerleri ağır hasar gören veya tamamen yıkılan esnafların mağduriyetinin giderilebilmesi için kentin farklı semtlerinde geçici işyerlerinin yapımına başlanıldığı belirtildi.

Açıklamada, işyerleri yıkılan ve ağır hasarlı olan esnafların mağduriyetinin giderilmesi için dağıtılacak konteynerlerden istifade etmek isteyenlerin bağlı bulunduğu oda veya mesleki kuruluşlara müracaat etmelerinin gerektiği belirtildi.

Meslek odaları tarafından kontenjan dahilinde hazırlanan listelerin daha sonra Malatya Valiliği Kriz Merkezindeki komisyona sunulacağının belirtildiği açıklamada, geçici işyerlerinin ise komisyon gözetiminde noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlendikten sonra anahtarlarının teslim edileceği ifade edildi.