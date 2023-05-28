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Malatya’da Cumhurbaşkanlığı için oy kullanma işlemi sürüyor
CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMLERİ İÇİN MALATYA’DA BİN 901 SANDIKTA 531 BİN 110 SEÇMENİN OY KULLANMA İŞLEMİ SABAH 08. 00 İTİBARİYLE BAŞLADI.
MALATYA 28.05.2023, 09:47
Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için Malatya’da bin 901 sandıkta 531 bin 110 seçmenin oy kullanma işlemi sabah 08. 00 itibariyle başladı.
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri tüm yurtta olduğu gibi deprem bölgesi Malatya’da da sabah 08.00 itibariyle başladı. Kent genelinde bin 901 sandıkta oy verme işlemi sürerken, depremzedelerin kaldığı konteyner kentlerde de oy verme işlemleri başladı. İnönü Üniversitesi karşısında yer alan Teknokent Konteyner Kentinde de adreslerini buraya aldıran depremzede seçmenler oylarını kullanıyor.