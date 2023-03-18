Malatya’da Çanakkale ve deprem şehitleri dualarla anıldı

Deprem bölgesi Malatya’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla Malatya’da tören düzenlendi. Kent merkezi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen program çelenk bırakma ile başlarken, Şehit Mezarlığı’ndaki şehitlik ziyareti sürdü. Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın , İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay ile vatandaşlar katıldığı Şehitlik ziyaretinde depremde hayatını kaybeden 43 yaşındaki polis memuru Halil Baydoğan’ın da kabri ziyaret edilerek dua edildi. Şehitlikte depremlerde evleri hasar gören şehit yakınları ile de görüşen Vali Şahin bu günlerinde geçeceğini söyledi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildiği tören protokol üyelerinin şehit kabirlerine karanfil bırakmasıyla sona erdi.