MAGİNDER Başkanı Salih Karademir’den ‘Malatya için tek yürek olalım’ çağrısı

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı Salih Karademir, yaşanan deprem felaketi sonrasında oluşan yıkımın ve enkazın altından Malatya’nın halkı, yöneticileri, siyasileri ve STK’ları ile tek yürek halinde çıkacağını ifade ederek, ‘Zor günleri birlikte aşmalıyız’ dedi. Kısa adı MAGİNDER olan Malatya Girişimci, İş İnsanları Derneği Başkanı Salih Karademir, 6 Şubat günü yaşanan deprem felaketinden Malatya’nın ağır tahribat gördüğünü ve ağır yıkım tablosunun insanları karamsarlığa ittiğini vurgulayarak, “Zor günler geçiriyoruz. Malatya yıkım altında, insanlarımız büyük bir felaketin ardından ya şehri terk etmek zorunda kaldı ya da imkansızlıklar içerisinde enkazların arasında çadırlar da yaşama mücadelesini sürdürüyor. 11 ili içine alan büyük bir bölgede meydana gelen deprem felaketi sonrasında ilk andan itibaren Devlet-Millet elele yaraları sarma gayretinde olduk. Görünen o ki, felaketi yaşayan şehirlerin normale dönmesi önemli bir zaman alacak. Biz bugünlerde Malatya’yı terk edip gitmek zorunda kalan insanlarımızı nasıl geri döndüreceğiz ve Malatya’da yaşamakta olan insanlarımızın yaşam şartlarınıı nasıl iyi duruma getireceğiz bunu önceliğimize almış durumdayız. Böyle bir ortamda herkesin birlik içerisinde olması gerekir. Özellikle siyasilerimizin ve yöneticilerimizin kendi aralarındaki kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakıp, şehrimizin yenden inşasında tek yürek olmaları tarihi bir sorumluluktur. Bugün kırgınlıklar ve küskünlükler içerisinde olunacak bir gün değil.Bugün birlik ve beraberlik içerisinde birbirimize sımsıkı sarılıp, birlikte güç oluşturup türkülere konu olmuş “Eşi bulunmaz Şehrimiz Malatya’yı” ayağa kaldırmamız gerekmektedir. “ şeklinde konuştu.

“Malatya, Malatyalı ile güzel”

Malatya’nın yeniden inşa edileceği süreçte Malatya’nın gerçek sahiplerinin söz sahibi olması gerektiğine de dikkat çeken MAGİNDER Başkanı Karademir, “Bugünlerde caddeleri, sokakları boş Malatya’ya alışamıyor, alışmakta istemiyoruz. Dün kaldırımlarında selamlaşarak hal-hatır ettiğimiz hemşehrilerimizin önemli bir bölümü ülkenin farklı yerlerinde. Onlar gurbette biz sılada yalnız. Unutmayalım Malatya, Malatyalılarla güzel. Evet, şehrin köklü ve büyük sorunları var. Bunları kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar ile çözülmesine dönük ilan edilen olağanüstü hal çerçevesinde üst üste toplantıları izliyor, görüyoruz. Burada alınacak kararlar bu şehrin geleceğini inşa edecek, şehrin tüm paydaşlarının görüş ve düşüncelerinin bu toplantılarda dikkate alınması önemli.” dedi. Depremin ilk saatlerinden itibaren sahada olduklarını ve ellerinden gelen her türlü yardımı depremzedelere iletmeye çalıştıklarını kaydeden Karademir, süreçte MAGİNDER olarak üzerlerine düşen sorumluluğun bilincinde olduklarını ve devletin vereceği her türlü göreve hazır olduklarını da ifade etti.

“Malatya’nın gördüğü felaketin boyutu anlatılmalı”

Malatya Girişimci İş İnsanları Başkanı Salih Karademir ayrıca yaptığı açıklamada, son dönemlerde Malatya’nın deprem sonrasında yaşadığı felaketin boyutunun tam anlamıyla anlatılamadığı konusunda da endişeleri olduğunu belirterek “Bugün Hatay ve Kahramanmaraş’ın yaşadığı felaketin boyutunun büyüklüğünü görüyorum ama Malatya’nın da yaşadığı felaketin boyutu gerçekten çok üst düzeyde. İlgililerimiz ve medyamız bunu anlatabilmeli. Çünkü yarınlarda bu şehirlerin inşasında öncelik sıralamasında Malatya’nın da hak ettiği desteği ve yardımları görmesi gerekmektedir.” şeklinde konuştu. Başkan Karademir, açıklamasında depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına ise başsağlığı dileğinde bulundu.