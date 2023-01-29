Kontrolden çıkan araç kaldırıma çıkıp ağacı yerinden söktü

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil çıktığı kaldırımda ağacı yerinde söktü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 08.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Havaalanı yolu üzerinde seyir halinde olan N.T. (59) idaresindeki 44 FP 886 plakalı Tofaş marka otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak çıktığı kaldırımda ağacı yerinde söktü. Kazada araç sürücüsü ile birlikte A.T. (52) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.