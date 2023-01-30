Kameralar takıldı suçlar yüzde 50 oranında düştü

Malatya’nın Darende ilçesinde suç ve hırsızlık vakalarının önlenmesi için başlatılan çalışma fayda verdi. İlçede suçlar yüzde 50 oranında azaldı.

Maliyeti, muhtarlar ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan gece ve gündüz görüş özelliği bulunan 61 kamera, polise ait sorumluluk bölgesindeki 12 mahalleye yerleştirildi.

Baytarbağı Mahallesi Muhtarı Vatandaş Akbaş, yapılan bir çalışma ile mahallelerinin güvenli hale getirildiğini bildirdi. Akbaş, emniyet ekiplerine yaptıkları projeden dolayı teşekkür ederek, “Kimliklerini bilemediğimiz başka şehirlerden kayısı çalmak için gelenler oluyordu, bu olaylar tamamen önlendi” dedi.

Hacılar Mahallesi Muhtarı Müslüm Kaçaman da kameraların kaydettiği görüntüleri sürekli takip ettiklerini dile getirerek, “Şüpheli bir durum gördüğümüzde, araç veya şahıs olabilir, hemen emniyet ekiplerine bildiriyoruz. Daha önce hayvan ve kayısı hırsızlıkları oluyordu. Bu kamera caydırıcı oldu. Bazen bir araç geliyor mahalle girişindeki kamerayı görünce geri dönüp gidiyor. Mahallenin girişinde ve çıkışındaki bölgelere kamera yerleştirdik, ayrıca mahalle içinde de kritik görülen noktalara kamera yerleştirdik. Bizim mahallemizde 4 tane gece görüşü de olan kamera var” diye konuştu.

Sandıkkaya Mahallesi Muhtarı Mehmet Mustafa Özcan ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vatandaşların kamera sistemi ile birlikte kendilerini daha güvende hissettiklerini vurguladı.