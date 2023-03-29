Gezici kütüphaneler deprem bölgesinde

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından deprem bölgelerine tahsis edilen 10 adet gezici kütüphane Malatya’dan deprem bölgelerine uğurlandı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden oldu. Depremin yaralarının sarılması için sahada çalışmalar sürerken, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından deprem bölgelerine tahsis edilen 10 adet gezici kütüphane Malatya’dan deprem bölgelerine uğurlandı.

Her kesime uygun güncel yaklaşık 3 bin kitap koleksiyonu, zeka oyunları ve oyuncaklar, eğitici ve öğretici amaçlı kullanılmak üzere LCD televizyon, projeksiyon cihazı ve perdesi, DVD oynatıcı, internet bağlantısı bulunan 5 dizüstü bilgisayar, yazıcı ve gezici kütüphane çalışanları için gerekli her türlü araç gereç bulunuyor. Son olarak tahsisleri yapılan gezici kütüphanelerle birlikte bu sayı 76’ya ulaşırken, 7 gezici kütüphane de ulaştırıldığı deprem bölgelerinde hizmet vermeye başladı. Yürüyen sahne tırı ile gezen sinema tırı da binlerce çocuğa hizmet verecek.

Malatya’da 7 gezici kütüphanenin hizmet verdiğini kaydeden Vali Hulusi Şahin, bugün ise kent merkezinden deprem bölgelerine 10 adet gezici kütüphanenin uğurlandığını belirterek Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür etti.