Eren yeniden TV-SEN Genel Başkan Yardımcısı seçildi

ERTV Genel Yayın Yönetmeni yeniden TV-SEN Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası Olağanüstü Genel Kurulunda, Kanal 23 ortaklarından ve Kanal 23 Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Evliyaoğlu Genel Başkan seçildi. ERTV Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Eren de, tekrardan Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi. Ankara’da gerçekleştirilen genel kurula, sendika üyesi 21 televizyon kuruluşunun yönetim kurulu başkanları katıldı.

Olağanüstü Genel Kurul sonucunda TV-SEN Genel Başkanlığına Kanal 23 ortaklarından Kanal 23 Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Evliyaoğlu seçildi. ERTV Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Eren de, tekrar Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Genel kurulun ardından açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Eren, yeniden Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesinden dolayı meslektaşlarına teşekkür ederek, “Yaklaşık 2,5 yıldır Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğüm TV-Sen olağan üstü genel kurulunda bu göreve yeniden layık görülmem vesilesi ile tüm meslektaşlarıma teşekkür eder, TV-SEN Genel Başkanımız Yunus Evliyaoğlu’na da yeni görevinde başarılar dilerim. 21 televizyon yayın kuruluşunun yer aldığı TV-SEN olarak ve her birimiz kendi televizyon yayın kuruluşlarımız olarak, tarafsız, ilkeli ve doğru yayıncılık politikalarımızdan taviz vermeden büyük bir özveri ve fedakarlıkla üyelerimizin sorunlarının çözümü için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. TV-SEN Olağan Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını diliyor, daha da güçlenerek el birliği ile sorunlarımızın çözümü için gayret etmeyi temenni ediyorum” ifadelerini kaydetti.