Emniyet Genel Müdürü Aktaş ilk iftarını Malatya’da teşkilat mensuplarıyla açtı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, ilk iftarını deprem bölgesi Malatya’da açtı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bir dizi temaslar için geldiği deprem bölgesi Malatya’da ilk iftarını emniyet mensuplarıyla yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki iftar programına Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın yanı sıra Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile teşkilat mensupları katıldı.