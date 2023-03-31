Başkan Sadıkoğlu: "KOSGEB Deprem Kredisinde NACE çerçevesi genişletilmeli"

KOSGEB tarafından verilecek Deprem Acil Destek Kredisinde NACE çerçevesinin genişletilmesi gerektiğine dikkat çeken Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Hizmet sektörüne ait tüm NACE kodları, perakende sektörünün tüm alt dalları ile özel öğretim kurumları da çerçeve dahiline alınmalıdır” dedi.

KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı’nda NACE çerçevesinin genişletilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Sadıkoğlu, “Deprem bölgesindeki 11 ilde hasar gören işletmelerin faaliyetlerine hızla dönmesi amacıyla KOSGEB tarafından yaklaşık 30 bin KOBİ’ye sıfır faizli ilk 12 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli kredi imkanı sunulacak. Bu kredi elbette firmalarımız için can suyu olacak olumlu bir adımdır. Ancak krediden sadece imalat yapan, imalata dayalı parçaları tedarik eden, imalata ilişkin onarım faaliyetleri yürüten KOBİ’ler ile mimarlık faaliyetinde bulunan işletmelerin yararlanabiliyor olması ekonomik aktivitenin canlanması için yetersiz kalacaktır. Özellikle hizmet sektörüne ait tüm NACE kodları, perakende sektörünün tüm alt dalları ile özel öğretim kurumları da çerçeve dahiline alınmalıdır. Kredi kullanım sürecindeki prosedürlerin de minimum seviyeye çekilmesi sürece fayda sağlayacaktır. Konuyla ilgili talep yazımızı hazırlayarak çatı kuruluşumuz TOBB’a, KOSGEB’e ve ilgili bakanlıklara gönderdik. Tüm üyelerimizin bu imkandan faydalanması için sürecin takipçisi olacağız” diye konuştu.