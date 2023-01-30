Başkan Güder’den gençlere tavsiyeler

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hanımınçiftliği Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya gelerek, onların sorularını cevapladı, geleceğe dair fikirlerini aldı ve tavsiyelerde bulundu.

Battalgazi’de yaşayan herkesle bir araya gelerek fikir ve görüşlerini aldığı bildirilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ile birlikte öğrenciler ve gençlerle Hanımınçiftliği Gençlik Merkezinde bir araya geldi.

Gençlerin davul zurna ve halay gösterisi ile karşılanan Güder, gençlerle uzun uzun sohbet ederek, onların merak ettikleri soruları da cevapladı. Samimi bir ortamda yapılan buluşma programda gençlerin ilçede görmek istedikleri yatırımlar hakkında da fikirlerini alan Güder, gençlerle olan tüm programlara büyük önem verdiğinin altını çizerek, geleceği aydınlatan genç nesillerin hem Battalgazi’ye hem de Türkiye’ye büyük umut verdiğini söyledi. Gençlerin her daim emrine amade olduklarının da altını çizen Güder, “Çocuklarımız hem neşeli, hem bilgili ve kültürlü hem de umut vaat ediyor. Sizin için buradayım. Gençlerimizle yüz yüze, göz göze, diz dize, el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı’na yürüyoruz” dedi.

“Gençlerimizi geleceğe güzel şekilde hazırlıyoruz”

Battalgazi’deki gençleri çok önemli yatırımlarla buluşturduklarının altını çizen Güder, “Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığı ile ilçemize çok önemli yatırımlar kazandırdık. Battalgazi’deki gençlerimiz bizim için çok değerli. Gençlik demek gelecek demektir. İnsanlar geleceği için yaşar. Gençlere yapılan tüm yatırımlar bizleri heyecanlandırır. Göreve geldiğim günden itibaren ilçemize çok önemli gençlik yatırımları kazandırdık. Gurur verici gençlik yatırımlarına imza attık. İlçemiz tarihi ile ön plana çıkan kadim bir ilçemiz. Gençlik ve spor yatırımlarıyla da adından söz ettiren bir konuma geldik. Sizlerde azimli olun, azmedin. Aynı zamanda kararlı olun ve sabredin. Sorumluluk almaktan da kaçınmayın. Çünkü sizler bu ülkenin aydınlık yarınlarısınız. Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. İster iş hayatında, ister eğitim hayatında olsun tüm gençlerimize güveniyoruz. Bizim amacımız, sizleri geleceğe güzel bir şekilde hazırlamak. Ülkemize, vatanımıza ve geleceğimize sahip çıkmamız gerektiği noktasında sizlere tecrübelerimizi aktardık. Sizlerin taleplerini dinledik. Burada çok güzel bir ortamınız var ve eğitmenleriniz ile güzel zaman geçiriyorsunuz. Kurslarımız açıldı, ders çalışma ortamınız var. Buradan gönül rahatlığıyla yararlanıyoruz. Bizlerden başka talepleriniz var ise söyleyin. Sizlerin emrine amadeyiz. Battalgazi Belediyesi olarak tüm gençlere dokunmaya, onlarla beraber olmaya, onlara yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Battalgazi’nin her noktasında gençlik yatırımı var”

Battalgazi’de gençlere önem veren bir belediye başkanının olduğunu dile getiren Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan da, “Hedefimiz bu merkezde siz gençlerin geleceğe emin adımlarla yol yürümesidir. Bu noktada Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in büyük gayret ve çabaları var. Başkanımızın yoğun gayretleri sonucunda bu merkezler inşa edildi. İlçemizin her noktasında gençlik merkezleri var. Gençlerimiz bu merkezlerden gönüllerince istifade ediyorlar. Bu yatırımlarımızın hepsi gençlerimiz için. Bugünde başkanımız gençlerle bir araya geldi ve onların taleplerini dinledi. Gençlere önem veren bir başkana sahibiz. Bu anlamda çokta şanslısınız. Başkanımıza minnettarız ve teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.