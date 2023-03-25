Bakan Yardımcısı Baydaş ile Vali Şahin itfaiyecilerle iftar yaptı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan itfaiye teşkilatı ile iftar yaptı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MESOB Başkanı Şevket Keskin İtfaiye Dair Başkanlığı Hizmet Binası’nın da düzenlenen programda itfaiyecilerle iftar yaptı.

Programda ilk olarak konuşan Vali Şahin, 6 Şubat’ın Malatya’da çok zor geçtiğini belirterek, "6 Şubat’ın ilk saatlerinden itibaren Malatya’da her şey çok zordu, her şey çok sıkıntılıydı. Sadece birbirimize dayanıp, birbirimize yaslanıp mücadele edeceğimiz bir durum vardı. Çünkü dışarıdan destek gelememişti ve o zaman sizlerle kader birliği yaparak depremin zor saatlerini hep birlikte atlatmaya çalıştık. Kolay değildi dünya tarihinin belki gördüğü en büyük felaketi ile boğuşuyoruz. Burada itfaiye teşkilatımızın çok büyük bir emeği var huzurları da insanüstü bir gayretle çalışan Mustafa Katipoğlu’na teşekkür ediyorum. Bugünler asla unutulmaz” dedi

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise itfaiye teşkilatının depremde destan yazdığını belirterek, "Sizlerle gurur duyuyorum, yaklaşık 50 gündür gece gündüz demeden çalıştınız. Biliyoruz ki sizlerde depremzedesiniz Allah sizlerden razı olsun. Malatya İtfaiye Teşkilatı açık ara Türkiye’nin en iyi itfaiye teşkilatıdır. Sizlere birlikte çalışmaktan da onur duyduğumu belirmek istiyorum” ifadelerini kullandı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın İhsan Selim Baydaş da depremin yıkıcı etkisine dikkat çekerek sosyal medyada itfaiye teşkilatı ile ilgili izlediği bir videoda itfaiyecilerin depremin devam ettiği sırada müdahale çalışmalarını yaptığını kaydederek, "İtfaiye teşkilatımızın hem fiziki mekan itibariyle hem de insan kaynağı itibariyle ayakta durması şehrin o ilk 24 saatini kurtaran hususlardan bir tanesiydi. Şehit toparlama sürecini hızlı bir şekilde atlattıysa bunun en büyük emeği sizlerindir hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu

Programda son olarak konuşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu ise her bir itfaiye erinin isimsiz birer kahraman olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti.