Akçadağ’da ‘Hayat boyu öğrenme şenliği’ etkinliği

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde ‘Hayat Boyu Öğrenme Şenliği’ programının açılışı düzenlenen tören ile başladı.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde düzenlenen etkinlikle ‘’Hayat Boyu Öğrenme Şenliği’’ programı açılışı gerçekleşti. Akçadağ Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu müdürlüğünde gerçekleşen programa, İlçe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Cengiz, protokol üyeleri, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

Akçadağ Halk oyunları ilçe birincisi öğrencileri düzenlenen programda şampiyonluk madalyalarını alırken, katılımcılara da küçük bir gösteri gerçekleştirdi.

Usta Öğretici Erdinç Çakır’da, öğrencisi ile birlikte seslendirdiği türküler katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Eğlence etkinliğinin ardından davul zurnalarla açılışı yapılan programda el sanatları, seramik, çini, grafiksel çizimler, resim ve dikiş nakış alanlarında usta öğreticilerin titiz bir el işçiliğiyle yaptığı el emeği göz nuru ürünleri büyük ilgi gördü.