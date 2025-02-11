Özcan, 1 Ağustos 2024 - 31 Temmuz 2025 dönemi için belirledikleri 100 bin ton kuru kayısı ihracat hedefinin yarısına ilk 6 ayda ulaştıklarını ve kalan 6 ayda da bu hedefin tamamlanacağına inandıklarını belirtti. Bu başarı, önceki yıllara göre önemli bir artışa işaret ediyor.

Ocak ayında kayısı ihracatının 7 bin 506 ton olduğunu ve bu ihracattan 36 milyon 27 bin dolar gelir elde edildiğini söyleyen Özcan, toplamda 50 bin ton kayısı ihracatına ulaşarak 240 milyon 57 bin dolar gelir sağlandığını vurguladı.

Kayısı, Deprem Sonrası Malatya Ekonomisinin Lokomotifi Oluyor

Özcan, Malatya'nın depremin etkilerinden toparlanma sürecinde kayısının önemli bir rol oynadığını belirtti. "6 Şubat depreminden sonra büyük yıkımlarla karşılaştık, ancak kayısı her açıdan şehrimizi ayakta tutuyor" diyen Özcan, Malatya'nın yeniden imar sürecine kayısı ihracatının önemli katkılar sağladığını ifade etti.

ABD ve Avrupa Pazarlarındaki Hareketlilik

Ocak ayında 643 ton kayısı çekirdeği ihracatından 1 milyon 537 bin dolar gelir elde edildiğini belirten Özcan, özellikle ABD pazarındaki hareketliliğe dikkat çekti. ABD'ye 8 bin 175 ton kayısı ihracatı yapılırken, Avrupa'da ise Fransa ve Almanya'nın başı çektiği kaydedildi. Fransa'ya 3 bin 891 ton, Almanya'ya ise 3 bin 358 ton kayısı gönderildi.

Özcan, Türkiye genelinde kuru meyve ihracatında yaşanan bazı sıkıntılara rağmen, kayısının en sorunsuz ve istikrarlı ihraç ürünü olarak öne çıktığını söyledi.

Sürdürülebilir İhracat Artışı İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Özcan, kayısı ihracatının sürdürülebilir şekilde arttırılması ve Malatya ekonomisinin güçlenmesi için çalışmaların devam edeceğini belirterek, kayısının Malatya için önemine vurgu yaptı.