Yeni eşik: 3 işçi

Mevcut uygulamaya göre, 5 ve daha az çalışanı bulunan işverenler maaş ödemelerini elden yapabiliyordu. Ancak yapılan yeni düzenlemeyle bu sayı 3’e düşürüldü. Artık yalnızca 3 ve daha az işçi çalıştıran işverenler, ücret, prim ve ikramiye gibi ödemeleri elden yapabilecek. 4 ve üzeri işçi çalıştıran işverenlerin ise tüm ödemeleri banka aracılığıyla yapması zorunlu olacak.

1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Yönetmelikte yapılan değişiklik, 1 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Uygulamanın denetimi ve yürütülmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

Bu adımın, kayıt dışı ödemelerin önlenmesi ve işçi haklarının daha şeffaf şekilde korunması amacı taşıdığı değerlendiriliyor.