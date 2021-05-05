UND Birlikte Güçlüyüz Platformu'ndan açıklama!

5 Nisan 2021 tarihinde siz değerli basın mensuplarının ve Birlikte Güçlüyüz Platformundaki bazı arkadaşlarımın huzurunda, 2 Haziran’da yapılacak Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin (UND) 40. Genel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu Başkanlığına Adaylığımı açıkladım.

Geçtiğimiz yılın başından itibaren; şeffaflıkla, ortak akılla ve çözüm odaklı yönetilen ve tüm sektörü kucaklayan güçlü bir UND yaratmak için başlayan çalışmalarımızı, 11 Mart 2020 Tarihinde UND Birlikte Güçlüyüz Platformu olarak Yönetime talip olduğumuzu, yine sizlerin huzurunda sektöre ve kamuoyuna duyurduk. Pandemi nedeniyle uzayan bu süreç boyunca, uluslararası taşımacılığın yoğun olduğu tüm bölgelerde meslektaşlarımızla fikir teatisinde bulunduk. Sektörel sorunları ve çözüm önerilerini tespit ettik. Bunları önümüzdeki süreçte paylaşmaya devam edeceğiz.

Genel Kurul takvimi netleşince çalışmalarımızı hızlandırdık ve İstanbul’la birlikte tüm bölgelerde organizasyonumuzu tamamlamış olduk. Ne var ki, zaman zaman bazı zorluklarla da karşılaşıyoruz. Örneğin UND’nin web portalinde üyelerimizin iletişim ve dernekteki temsilci bilgilerinin olduğu bölüme yaklaşık iki ay önce erişim engellendi. Keza 1 Nisan 2021 tarihinde, Dernek Yönetim Kurulu’na yazı ile başvurarak önümüzdeki Genel Kurul’da oy kullanabilecek üyelerimizin listesini talep ettik ama maalesef ret cevabı aldık. Ancak tüm bu zorluklara rağmen çalışmalarımız hızla devam etmekte ve meslektaşlarımızın destek ve teveccühü gün geçtikçe artmaktadır.

Bununla birlikte; mevcut Dernek Yönetimince Bölge üyelerine gönderilen yazılarda yeni dönem Yönetim Kurulu ve diğer dernek organlarına adayların mevcut Yönetimce belirlenmiş sınırlı sayıdaki Bölge Çalışma Gruplarınca seçileceği belirtilmiştir. Mevcut Yönetimin bizim çalışmalarımızı ve adaylığımızı yok sayarcasına gelecek dönem için, Derneğin resmi organlarını da kullanarak, böyle bir yol izleyip algı yaratmaya çalışmasını etik bulmuyoruz. STK’larda demokrasi esastır. Dernek üyesi her meslektaşımızın yönetime ya da diğer organlara özgürce aday olması en tabii hakkıdır. Demokratik anlayış ve özgür iradeye saygı gereği, mevcut Yönetimin diğer adaylara eşit şartlarda yarışma hakkı tanıması ve gerekli kolaylık ve hoşgörüyü göstermesi hem demokrasi hem de birlik beraberlik açısından son derece önemlidir. Bununla birlikte; Genel Kurulda Yönetim ve diğer organlara aday olacak arkadaşlarımız, önümüzdeki günlerde bölgesel tüm üye firmalarımızın en geniş katılımı ile istişare edilerek belirlenecektir. Böylece sınırlı sayıda üyenin karar verdiği adaylar değil, en geniş katılımlı ve en geniş temsili sağlayacak, değişim ruhuna inanan yeni adaylar ortaya çıkacaktır.

Yeniden değişim ve birlik beraberlik parolasıyla çıktığımız bu yolda tüm sektörü kucaklayacağımızı belirtiyor, bütün üyelerimizi sektörün geleceğine sahip çıkıp demokratik haklarını kullanmak üzere Genel Kurul’a katılmaya davet ediyoruz