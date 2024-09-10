Dökme kimyasal taşımacılık faaliyetleriyle kurumlara intermodal taşımacılık, konteyner yıkama ve depolama hizmetlerini bir arada sunan TET Global Lojistik, müşterilerine yüksek kaliteli lojistik çözümleri sunmayı ve sürekli olarak gelişen ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Romanya'daki yeni firma, şirketin bu hedeflere ulaşma çabalarını desteklemek için stratejik bir adım olarak konumlandırılıyor.

TET Global Lojistik, TGL RO aracılığıyla müşterilerine daha yakın olmayı ve yerel lojistik ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verebilmeyi amaçlıyor. TGL RO, bölgedeki lojistik operasyonlarını optimize etmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için tasarlandı.

Konu hakkında açıklama yapan TET Global Lojistik Kurucu Ortağı Zuhal Ballıcalı, "Romanya'da yeni bir firma kurmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz. Avrupa, lojistik sektörü için önemli bir merkez ve bu bölgede var olmak, şirketimiz için büyük bir fırsat. Bu adım, bölgedeki müşterilerimize daha yakın olmamızı ve onlara daha etkin destek sunmamızı sağlayacak. Avrupa’daki varlığımızı genişleterek, lojistik ihtiyaçları daha etkin bir şekilde karşılamayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

TGL RO Bölge Operasyon Müdürü Valentin Muntean ise, firmayla ilgili “Romanya’daki yeni firmamız, lojistik hizmetlerimizin verimliliğini ve hızını artırmak için kritik bir rol oynayacak. Bölgedeki operasyonlarımızı optimize ederek, müşterilerimize en yüksek kaliteyi sunmayı amaçlıyoruz. Yerel varlığımız, bölgeye özgü lojistik ihtiyaçları daha iyi anlamamıza ve daha hızlı çözümler sunmamıza olanak tanıyacak.” dedi.

TGL RO firması Romanya’nın Braşov şehrinde hizmet verecek.

Bu yeni adım, şirketin uluslararası genişleme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor ve global olarak rekabet gücünü artırması hedefleniyor.