Tırsan Her Hafta 1 Patent Alıyor
Treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan, haftada 1 patent alarak Ar-Ge 250 2021 araştırmasında patent tescil sıralamasında treyler sektörünün tek temsilcisi ve lideri olurken, otomotivde 2. sırada ve tüm sektörler içerisinde 4. sırada yerini aldı.
Tırsan 2009 yılında kurduğu sektörün ilk Ar-Ge merkezinde, toplam 152 uzman personeli ile teknoloji ihraç etmeye ve 70’den fazla ülkedeki müşterilerinin rekabet gücünü artırmaya devam ediyor.
Turkishtime tarafından hazırlanan ve Ar-Ge Harcaması, Fikri mülkiyet (patent, faydalı model, endüstriyel tasarım) ve İstihdam kategorilerine göre hazırlanan “Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri” 2021 araştırması açıklandı. Tırsan, araştırma kriterlerinden biri olan patent tescili konusunda 2021 yılında aldığı toplam 54 patent, haftada 1 patent başarısıyla, otomotiv sektörü sıralamasında 2. Sırada, tüm sektörler sıralamasında ise 4. sırada yer aldı.
Güvenilir lider Tırsan, uzman mühendislik kadrosu ve Ar-Ge yatırımları ile sektöre yön veren çalışmalarını ürün, hizmet, komponent ve proses geliştirme faaliyetleri olarak sürdürüyor. Tırsan Türkiye’den 7, Avrupa’da ise 8 üniversite ile araştırma faaliyetlerine devam ediyor.