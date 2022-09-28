Tırsan Her Hafta 1 Patent Alıyor

Tırsan 2009 yılında kurduğu sektörün ilk Ar-Ge merkezinde, toplam 152 uzman personeli ile teknoloji ihraç etmeye ve 70’den fazla ülkedeki müşterilerinin rekabet gücünü artırmaya devam ediyor.

Turkishtime tarafından hazırlanan ve Ar-Ge Harcaması, Fikri mülkiyet (patent, faydalı model, endüstriyel tasarım) ve İstihdam kategorilerine göre hazırlanan “Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri” 2021 araştırması açıklandı. Tırsan, araştırma kriterlerinden biri olan patent tescili konusunda 2021 yılında aldığı toplam 54 patent, haftada 1 patent başarısıyla, otomotiv sektörü sıralamasında 2. Sırada, tüm sektörler sıralamasında ise 4. sırada yer aldı.

Güvenilir lider Tırsan, uzman mühendislik kadrosu ve Ar-Ge yatırımları ile sektöre yön veren çalışmalarını ürün, hizmet, komponent ve proses geliştirme faaliyetleri olarak sürdürüyor. Tırsan Türkiye’den 7, Avrupa’da ise 8 üniversite ile araştırma faaliyetlerine devam ediyor.