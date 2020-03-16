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SARP SINIR KAPISI YOLCU GEÇİŞİNE KAPATILDI

Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkasya'ya açılan Sarp Sınır Kapısı, corona virüs tedbirleri kapsamında, 15 Mart günü saat 17.00 itibarıyla karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatıldı.

SARP SINIR KAPISI YOLCU GEÇİŞİNE KAPATILDI

Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkasya'ya açılan Sarp Sınır Kapısı, corona virüs tedbirleri kapsamında, 15 Mart günü saat 17.00 itibarıyla karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatıldı.

16 Mart 2020 Pazartesi 12:28
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SARP SINIR KAPISI YOLCU GEÇİŞİNE KAPATILDI

HOPA-İçişleri Bakanlığı'nca Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı’nın corona virüs tedbirleri kapsamında, karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatıldı.

Sarp Sınır Kapısında bir gün önceden kapatılma kararının açıklanması ardından yoğunluk yaşanması gözlerden kaçmadı. Saat 17. İtibariyle kapının kapatılması ardından geçiş yapmada geç kalan vatandaşlarda görevliler tarafından geri gönderildi

Gürcü tarafında tedbirlerin alınması ardından Türk tarafında da haftalar öncesi tedbirler alınmaya başlandı ve ülkeye giriş yapan vatandaşlarda termal kameralardan geçiş yaptırılıyor.

Türk tarafında da Artvin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tedbir amaçlı sahra hastanesi kurulur iken son gelişmeler ardından tedbirler daha da artırıldı.

Bakan Koca’nın 16 Mart tarihi itibari ile Türkiye’de hasta vakasının 18’e çıktığını açıklaması ardından Bilim kurulunun aldığı kararlara ek kararların alınmasının da beklendiği öğrenildi.

Bu arada eğlence merkezlerinin çalışmasının geçici süre durdurulması kararı ardından bu karanın da uygulanmasına geçildi.

            Sarp Sınır kapısının yolcu geçişlerine kapatılmasına rağmen TIR geçişlerinin kontrollü olarak geçişlerinin devam ettiği öğrenildi.

Hopa TSO Başkanı Osman Akyürek’te gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Bilim kurulu ve bakanlık tarafından alınan kararların uygulanmasında kendilerinin de üyelerini bilgilendirdiklerini ifade etti. Tedbirler ardından Hopa TSO İş hanının da dezenfekte edildiğini açıklayan Akyürek Hopa Belediyesin inde dezenfekte çalışmalarına da başladığını ve bu çalışmalarda kendilerinden istedikleri desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Son Güncelleme: 16.03.2020 12:45
Anahtar Kelimeler:
Hopa Sarp Kapısı
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