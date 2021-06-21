PANDEMİDE LOJİSTİĞİN YILDIZI “İNTERMODAL” OLDU

Pandemi sürecinde uluslararası ticaretteki yavaşlama, lojistik sektöründe iş yapış şekillerini değiştirdi. ISD Logistics CEO’su Korkut Koray Yalça, kara yolunun hız avantajı azaldığı için farklı taşıma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı intermodal tercihinin arttığını söyledi.

“Pandemi engellerini ortadan kaldırıyoruz”

Özellikle sürücülerin sağlık kontrolleri, karantina uygulamaları, sürücü vizelerinin yenilenmesi gibi işlemlerin kara yolunda teslimat sürelerini uzattığını hatırlatan Yalça, sürücü odaklı taşımalardaki yavaşlamanın pandemi sonrasında da sürebileceğini ifade etti.

Yalça, “ISD Logistics olarak ihracatçılarımızın yüklerini İstanbul’dan Halkalı çıkışlı demir yolu ile ya da Pendik ve Ambarlı çıkışlı Ro-Ro ile Avrupa ülkelerine ulaştırıyoruz. Böylece kara yolu kullanımını en aza indirerek pandemi engellerini ortadan kaldırıyoruz.” diye konuştu.

Belirlenen sürede teslimat avantajı

Birden fazla taşımacılık yönteminin entegre biçimde kullanılması sayesinde belirlenen süreler içerisinde teslimat yapabildiklerini anlatan Yalça, şunları kaydetti:

“İnsan faktörünü, teması en aza indirerek olası sağlık ve operasyon sorunlarının da önüne geçiyoruz. İş akışlarını aksatmadan müşterilerimize maliyet avantajı sunuyoruz. İntermodal taşımacılıkta yükler elleçlenmeden bir taşıma aracından diğerine hızlı bir şekilde naklediliyor. Bu modelin en önemli artısı, yüklerin neredeyse her zaman belirlenen sürede varış noktasına ulaşmasıdır. Ayrıca kara yolunu minimum düzeyde kullanmayı hedeflediğinden çevreci bir modeldir.”

“Her sektör için uygun ekipman altyapısı önemli”

Yalça, başta Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya ve İngiltere olmak üzere Avrupa’nın birçok noktasına intermodal taşımacılık yaptıklarını dile getirdi. İntermodal taşımacılıkta farklı yükler için en uygun araç ve ekipman temininin büyük önem taşıdığını vurgulayan Yalça, “Tekstil, otomotiv ve demir-çelik gibi her sektörden farklı yükler için ayrı ekipman altyapısı çok önemli.” dedi.

Yalça, ISD Logistics’in özmal konteynerleri ve ekipman çeşitliliği sayesinde konteyner krizinin etkilerini en aza indirdiğini de sözlerine ekledi.