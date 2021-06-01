IVECO’dan İzmir’de 12 Adet Daily Teslimatı

Lojistik Sektörünün önde firmalarından Horoz Lojistik’in taşımacılığını yapan Bediroğlu lojistik firmasına MEYEKS Motorlu Araçlar tarafından kamyon ve kamyonet olmak üzere 12 adet Daily satışı gerçekleştirilmiş olup, İzmir Horoz ve Bediroğlu Lojistik firmasına ait depoda gerçekleşen törende Bediroğlu yönetim kurulu başkanı Hasan Gökhan Bedir’ e teslim edilmiştir. Teslimat törenini sonrası araçlarını teslim alan Bedir, IVECO’dan memnun olduklarını, dolayısı ile tercihlerini yine IVECO’dan yana kullandıklarını ve yeni projelerle alımların devam edeceğini ifade etmiştir.

Törende konuşan Erdal Demir:”Araçlarımızın performansından son derece memnun olan firma yetkilileri ve çalışanları IVECO ve Meyeks ile iş ortaklıklarının uzun yıllar devam edeceğini dile getirmiş olup bu bize mutluluk vermiştir. Biz de markamızı ve bizleri tercih ettikleri için firma yetkilileri ve çalışanlarına teşekkür eder, araçlarını iyi günlerde kullanmalarını temenni ederiz”

Daha sonra MEYEKS ortakları Fatih Cömert ve İsa Tokmak tarafından günün anısına Hasan Gökhan Bedir’e bir plaket takdim edilmiştir