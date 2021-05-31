IVECO’dan EVONA’ya 6 adet X-WAY

IVECO’nun İstanbul yetkili satıcılarından Genpar Otomotiv satışını gerçekleştirdiği 6 adet AT440X46T/P retarderli, PTOlu off-road çekicileri EVONA Yapı Sanayi ve Ticaret firmasına tören ile teslim etti.

Teslimat Genpar yönetim kurulu başkanı İlhan Ayaz ve satış müdürü Bahri Üçüncü tarafından EVONA firma sahibi Akif Şahin’e yapıldı.

Genpar yönetim kurulu başkanı İlhami Ayaz araç teslimi sırasında şunları söyledi: “EVONA ile epeydir görüşüyorduk bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum, kendilerine satış sonrasında da en iyi hizmeti vereceğiz”

Genpar satış müdürü Bahri Üçüncü şunları ilave etti: “X-Way’in IVECO ürün gamına eklenmesi ile IVECO off road ağır vasıta segmentinde hafif “off road”dan ağır “off road”a kadar çok geniş bir ürün gamına sahip hale geldi. X-Way hafriyatçılar için ideal bir ürün zaten X-Way satışlarımızın %90ının hafriyatçılara yönelik olmasını bekliyoruz. Özellikle hafriyatda müşteri “on road” çekici tercih ediyordu ancak bu araçlar yükleme ve boşaltma sahalarına girdiğinde sorunlar yaşanıyordu, şimdi X-Way çekici hem çelik tampon ve kalın şasisi ile hem bir “off road” kadar sağlam hem de uzun yolda bir “on-road” çekici konforuna sahip. X-Way’ler diğer IVECO kamyonlarında olduğu gibi rejenarasyon gerektirmeyen SCR sistemine sahipler.”

EVONA firma sahibi Akif Şahin ise konuşması sırasında kendilerinin EVONA markası ile çeşitli inşaat projelerinin olduğunu satın aldıkları X-WAY çekicilerin Istanbul içindeki hafriyat işleri için en uygun araç olduğunu ifade etti.

Daha sonra İlhami Ayaz ve Bahri Üçüncü tarafından Akif Şahin’e günün anısına bir plaket takdim edildi.