İstanbul Boğazı’nın lojistiğine Scania takviyesi

Dünyanın en yoğun su yollarından birtanesi olan İstanbul Boğazı’ndan 2018 yılında 41 binin üzerinde gemi geçiş yaptı. Bu gemilere verilen lojistik hizmetleri başlı başına bir sektör haline geldi. Bu sektörün önemli oyuncularından Hakan Denizcilik, filosunda bulunan ve acenta botu olarak adlandırılan teknelerinde kullanılmak üzere 8 adet Scania Deniz motoru aldı.

“7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz”

30 yılı aşkın tecrübesi ile İstanbul Boğazı’ndan geçen gemilere lojistik hizmet veren Hakan Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yalçın yaz-kış demeden haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerini söyledi. Yalçın bu gemilerin İstanbul Boğazından gaz kesmeden direk geçtiklerini hatırlatarak “Hareket halindeki gemilere yanaşıp hizmet veriyoruz. Bir geminin su, erzak, personel değişimi gibi neredeyse tüm ihtiyacını karşılıyoruz. Bu operasyonlar için kullandığınız teknelerin üstün bir performans sergilemesi gerekmektedir. Filomuzda bulunan Scania deniz motorlarımızdan aldığımız referans, bizi yeni motor alımında direk Scania’ya yönlendirdi. Gerek satış esnasında kurulan sıcak ilişkiler gereksede satış sonrası servis hizmetlerinde Doğuş Otomotiv gibi büyük bir markanın tecrübesi bizim tereddüte düşmememizi sağlıyor” şeklinde konuştu.

“Scania karada ve denizde çözüm ortağı oluyor”

Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğinin karayollarına eşdeğer bir yoğunlukta olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti;

“İstanbul Boğazı, dünyada uluslararası deniz taşımacılığı yapan diğer boğazlarla kıyaslandığında en dar geçite sahiptir. İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’e kıyısı olan 6 ülke için sahip olduğu önem de göz önünde bulundurulduğunda bu ülkelere sefer yapan gemilere verilen hizmetin önemi daha iyi anlaşılıyor. Hakan Denizcilik’e verdikleri bu hizmette kullanılmak üzere Scania’yı tercih etmelerinden dolayı teşekkür ederim. Scania olarak deniz ulaşımından, lojistik hizmetlere kadar Türkiye denizlerinde çalışan tüm firmalara çözüm ortağı olmak istiyoruz” dedi.

“Scania deniz motorları işletme giderlerini de düşürüyor”

Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları Satış Müdürü Suna Türk Tuzcuoğlu ise İstanbul Boğazı’nın hem yurt içi hem yurt dışı deniz taşımacılığı açısından jeopolitik öneme sahip olduğunu belirterek “İstanbul Boğazı birçok yük gemisine transit geçit vermektedir. Bu özelliği ile taşımacılık açısından global bir coğrafyaya sahiptir. İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan gemilere lojistik hizmet veren Hakan Denizcilik önemli bir misyon yüklenmiştir. Biz de Scania olarak bu misyonun yerine getirilmesinde destek sağlıyoruz. Scania deniz motorları yelpazesi, en zorlu çalışma şartlarında bile ihtiyaçlara tam randımanlı bir şekilde cevap verecek şekilde geliştirilmiştir.

Tuzcuoğlu “Scania motorlar güçle birlikte olağanüstü yakıt tüketimi sağlamaktadır. Scania, ticari araç motorlarının ardından deniz motorlarında da en son yenilikleri kullanarak rakipsiz bir yakıt verimliliği sağlıyor. Bu motorlarımızda da kendisini ispat etmiş XPI (common rail) yakıt enjeksiyonu teknolojisi bulunmaktadır” dedi.

Scania deniz motorları yakit tüketiminde rakipsiz

Deniz motorları segmentinde ürün yelpazesini zenginleştiren Scania, 9, 13 ve 16 Litre V8 motor seçeneklerini sunarken bu motorların güç seçenekleri de 220 beygirden 1150 beygire kadar çıkıyor. Kullanılan XPI yakıt enjeksiyonu teknolojisiyle silindirlere daha kısa zamanda yüksek basınçlı yakıt gönderilerek daha fazla güç elde edilerek yüksek performans ve rakipsiz yakıt verimliliği sağlanıyor. Scania deniz motorları ana makina olarak feribotlarda, açık denizde çalışan balıkçı gemilerinde ve römorkörlerde kullanılmaktadır. Yardımcı makine olarak ise jeneratör olarak , su pompası , yangın söndürme tertibatlarında ağır hizmet tipi takviye amaçlı kullanımlara mükemmel uyum sağlamaktadır. Uzun bakım aralığı, kolay yedek parça bulunabilirliği sayesinde müşteri memnuniyeti sağlamaktadır.

Scania Endüstriyel Motorlar üretkenliğin yeni tanımı

Scanıa endüstriyel motorları üç farklı motor hacmi 9, 13 ve 16 litre ve 202 - 566 kW arasında değişen motor güçleriyle ve Stage V motor emisyon yasalarını karşılar. Scania endüstriyel motorlar özel amaçlı itfaiye araçlarında, taş kırıcılarda, beton pompalarında, vinçlerde, ekskavatör ve loader araçlarında kullanılmaktadır.

Scania Jeneratör Motorları ile kesintisiz güç

Kara jeneratör motorları kesintisiz ve istikrarlı olarak 275 kVA ile 770 kVA arasında güç üretmektedir. Avrupa ve Amerika emisyon yasalarını sağlamaktadır.