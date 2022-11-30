Işıklar Ağır Nakliyat, 15 adet Mercedes-Benz Arocs’u araç filosuna ekledi

Müşterilerinin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebilmek için yatırımlarına devam eden Işıklar Ağır Nakliyat, 15 adet Mercedes-Benz Arocs’u teslim aldı. Termik santral, baraj inşaatı, rüzgâr elektrik santrali ve metro inşaatları için proje taşımaları gerçekleştiren şirketin teslim aldığı araçların 5 adedi Mercedes-Benz Arocs 3363S UK 6X4 çekici ve 10 adedi de Mercedes-Benz Arocs 3358S UK 6x4 çekiciden oluşuyor.

Satış işlemleri Mercedes-Benz Türk bayisi Koluman Motorlu Araçlar tarafından yapılan araçlar, Koluman Motorlu Araçlar Satış Müdürü Oğuz Nuhoğlu tarafından; Işıklar Ağır Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Işık ve Antaş Ağır Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Işık’a teslim edildi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, teslimat ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sektörün beklentileri doğrultusunda özel olarak geliştirilen Arocs çekicilerimiz gücü, sağlamlığı ve verimliliği ile ön plana çıkıyor. Mercedes-Benz Arocs ürün ailesi, gün geçtikçe daha fazla firmanın araç parkında kendine yer buluyor. En son teknolojiye sahip Arocs çekicilerimizi filosuna ekleyen Işıklar Ağır Nakliyat’a araçlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gelecekte de devam edeceğine inandığım bu iş birliğinin gerçekleşmesinde emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Işıklar Ağır Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Işık ise, “Faaliyetlerimize başladığımız günden beri proje taşımacılığı ve ağır nakliyatın gereklerine uygun olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebilmek adına tamamı şirketimize ait olan araçlarımızla hizmet veriyoruz. Hizmet kalitemizi koruyabilmek için filomuzu son teknolojiye sahip araçlarla yenilemenin önemini biliyor ve bu doğrultuda hareket ediyoruz. Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonucunda yeni yatırımımızda Mercedes-Benz Arocs’u tercih ettik. Bu iş birliğinin gerçekleşmesinde büyük katkıları olan Mercedes-Benz Türk ve Koluman Motorlu Araçlar ile şirketimizdeki tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.